 

Новые спутники Старлинк вышли на орбиту

07.08.2023, 23:05, Разное
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Космическая компания SpaceX успешно вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink. Этот запуск стал уже одиннадцатым по счету и подтверждает внимание к развитию космической инфраструктуры.

Спутники Starlink являются ключевым проектом SpaceX, который позволяет создавать глобальную сеть спутникового интернета. Они представляют собой невероятно компактные и мощные аппараты, способные обеспечивать высокоскоростное интернет-подключение по всему миру. Каждый запуск новой партии спутников отмечает значительный шаг вперед в осуществлении этой грандиозной миссии.

В этот раз на орбиту было успешно выведено 60 аппаратов Starlink. Каждый из них обладает передовыми технологиями, позволяющими максимизировать их производительность и эффективность. Благодаря физической и программной оптимизации, эти спутники предоставляют потрясающие скорости интернета и позволяют пользователям наслаждаться стабильным подключением в любой точке земного шара.


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