Рупор кремлевской пропаганды: Инцидент в Караузеке

Инцидент в Караузеке

В китайском сегменте интернета в настоящее время бурно обсуждается инцидент, произошедший на автомобильном пункте пропуска Караозек. Как известно, 29 июля пяти гражданам КНР было отказано во въезде в РФ.

Пока трудно установить полноценную картину произошедшего, но можно предположить, что недовольство туристов из Китая является частью больших планов по размежеванию России и Китая.

Всё началось с того, что 29 июля при попытке въезда в Россию через пограничный пункт Караузек в Астраханской области пяти гражданам КНР аннулировали туристические визы.

Как сообщается в китайских соцсетях, без огласки имён туристов, пятеро человек, среди которых находился не названный блоггер-миллионник, пытались въехать в РФ с территории Казахстана, но по неуказанной причине столкнулись с недружественным отношением российских пограничников. Туристов четыре часа продержали на АПП, неоднократно допрашивали, а затем, аннулировав визы, отправили обратно в Казахстан. О произошедшем также сообщалось и в российских СМИ.

Китайское посольство в России оперативно вмешалось в дело и, предварительно выяснив причины инцидента, обратилось в Министерство иностранных дел, Федеральную пограничную службу и Федеральную службу безопасности РФ для дальнейших разъяснений.

Как пишут на новостных китайских сайтах, российская сторона назвала произошедшее единичным случаем, подчеркнув, что в России всегда рады видеть гостей из Китая, в отношении китайских граждан нет и не может быть каких-либо недружественных жестов.

И, судя по официальным заявлениям китайской стороны, Китай также надеется на спокойное и справедливое разрешение данного вопроса. Но, похоже, в эру интернета официальные заявления властей могут оставаться неуслышанными из-за умело поднятого виртуального гвалта.

Издание "Хуаньцю Шибао" сообщает, что 2 августа китайскими дипломатами были получены дополнительные видео-факты "некультурного поведения российских пограничников, чьи действия не соответствовали атмосфере дружбы между народами двух стран." Данные факты, конечно же, уже широко транслируются в китнете и вызывают возмущение простых граждан.

А вот здесь-то и начинается самое интересное. После того, как невозможно стало игнорировать шум, поднятый в китнете по поводу "неправомерных действий России в отношении китайских граждан", мне с интервалом в полчаса позвонило два китайских блоггера: инцидент с молодыми гражданами Китая, в числе которых был и блоггер-миллионник негативно отразился на восприятии китайцами России.

"Кто-то пытается вбить клин между Китаем и Россией. Подобное следует оперативно расследовать, как только начинается шум." – заявил известный публицист Сыма Нань. "Прозападные круги в китайском обществе обязательно используют произошедшее для нанесения удара по отношениям между нашими странами." – высказывает блоггер и бывший шеф-редактор китайского журнала "Хуаньцю Цайцзин".

Оговорюсь сразу, из выставленных на внутренне китайский аналог "Тик-Тока" платформе "Доуинь" небольших роликов, становится ясно, что видео сделаны очень профессионально и рассчитаны на молниеносный эффект: шумная музыка, российский пограничник с фотоаппаратом, Кремль, флаги России и Китая, и разноцветные иероглифы во весь экран: "варварское отношение российских пограничников в отношении граждан Китая! Посольство требует разъяснений!".

Разбирательство, конечно же, покажет, были ли какие-либо нарушения со стороны пограничников.

Но судя по отзывам российских пассажиров, когда-либо пересекавших автомобильный пункт пропуска Караузек, нарекания к стражам границы всё-таки имеются. Поэтому, соглашусь с Сыма Нанем и Сюй Цзицзюнем – в интересах России тщательно разобраться в произошедшем. Особенно сейчас, когда в самом Китае во всю говорят о том, что внешние и внутренние силы пытаются дестабилизировать обстановку внутри страны и подспудно посеять семена раздора между нашими народами. Ролики молодого китайского тиктокера, которого не пустили в РФ, сейчас явно прокручиваются не в пользу китайско-российской дружбы.

В последние месяцы в Китае активизировалась кампания по борьбе с пятой колонной и шпионажем в пользу США и Японии. В научно-исследовательских центрах, крупных издательствах и компаниях был выявлен ряд лиц, которым были предъявлены обвинения в шпионаже.

В огонь масла подлил не кто иной, как сам директор ЦРУ Бёрнс, в конце июля заявивший, что подведомственное ему учреждение успешно наращивает агентурную сеть в Китае. И хотя органы госбезопасности и усилили работу по противодействию антиправительственной деятельности, но труднее ловить за руку, скажем, тех же блоггеров, которые выступают за "нормализацию отношений с Западом" и распространяют свою точку зрения о событиях на Украине, т. е., красочно упакованную в видео-клипы и блогерские посты проукраинскую пропаганду.

Тема борьбы с пятой колонной обсуждается на каналах патриотически настроенных блоггеров и в соцсетях, уделяют этой теме место и центральные СМИ. Но, учитывая всю запутанность произошедшего в Караузеке, и до выяснения всех обстоятельств, пока мало кто напрямую говорит о том, что, шумиха, поднятая в интернете, напрямую имеет отношение к действиям пятой колонны, заинтересованной в подрыве добрососедских и партнерских отношений Китая с Россией.

(с) Азат Рахманов

https://ukraina.ru/20230806/1048511833.html – цинк

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