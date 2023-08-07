Мнение: Жара припугнула напоследок

Жуткая какая вещь, однако. Вчера и сегодня в Москве – плюс 33. Абсолютно противоестественная погода, из кондиционированной комнаты заходишь в кухню – или на балкон – как в сауну. Раньше именно за этим “чувством сауны” люди из наших холодных мест и ездили “на юга”, летали сначала на Черноморское побережье, потом – когда стало возможно – в Турцию.

И это было действительно необычно и прикольно. Я уже рассказывал, как первый раз в жизни в 1994, кажется, году прилетел отдыхать в Италию, в Неаполь – и уже сходя с трапа самолета, был поражен этим толчком разогретого воздуха в грудь. Незнакомое было ощущение, прямо какой-то “знак избранности”. Подумалось – “Ну вот, я действительно за границей, на отдыхе! Так вот ты какой, Элитный Отдых!”

То есть на курорте это чем-то даже приятно, особенно, когда море под боком. Тогда, еще в 90-х, в Москве летом температура редко подымалась выше +22. Прилетел от такого в Неаполь, где было +32 – и сразу чувствуешь контраст.

Но теперь, и уже многие годы так – в самой Москве стало +32. И с этой переменой я никак не могу примириться. В частности, как по мне – как-то даже теряется смысл самой “поездки на курорт”, “на Юг”. Зачем? В чем разница? Разве что в том, на “Юге” будет уже около 40?? Но в таком пекле уже и море не особо обрадует, разве не так?

В общем, в этот раз природа пощадила москвичей. Только показала эти “два дня в августе”, подразнила – “как могло бы быть”. Пуганула, чтоб не забывались. И уже завтра жуть пойдет на убыль, скукожится.

До следующего лета.