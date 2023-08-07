 

В долгах, как в шелках: налоговая заблокировала счета онкобольной Заворотнюк

07.08.2023, 21:58, Новости дня
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Стало известно, что компания актрисы задолжала крупную сумму налоговой. Цифра накопилась приличная – 169 тысяч 609 рублей. Из-за этого ФНС даже заблокировала операции по счетам Анастасии Заворотнюк, сообщает ОСН. По некоторым данным, часть долга настолько старый, что взысканием занимаются уже судебные приставы.

Ранее сообщалось, что налоговая начала ликвидировать бизнесы онкобольной артистки. Компания “Азарт-Продакшен”, которая занималась съемками программ, была в свое время передана дочке Анне. Но девушка не стала развивать “детище” мамы, сосредоточившись на блогинге. Компания давно перестала работать, теперь ее собираются закрыть из-за отсутствия прибыли.

Помимо этого, летом этого года поступала информация, что мама Анастасии Заворотнюк также задолжала крупную сумму за ЖКУ – 127 тысяч. С Валентины Борисовны деньги взыскали через суд и даже наложили арест на автомобиль, который пенсионерка получила в подарок от дочери еще в 2014 году.

При этом единственным работающим членом семьи является Петр Чернышев. Он регулярно участвует в ледовых шоу Татьяны Навки, но в прошлом сезоне поклонники не нашли его на афишах. Тогда же просочилась информация, что Анастасия Заворотнюк проходит новый этап лечения в одной из клиник Москвы.


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