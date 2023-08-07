 

Наши создали многоразовую ракету

07.08.2023, 21:49, Разное
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Предприятие Роскосмоса из Миасса готовит сенсационную презентацию в Москве – макет многоразовой ракеты. Это событие нельзя недооценивать, ведь разработка – это шаг вперед в развитии космической индустрии.

Макет будет представлен на выставке, которая пройдет в столице уже в следующем месяце. Ожидается, что экспонат вызовет большой интерес у посетителей и привлечет внимание специалистов из разных отраслей.

Многоразовая ракета открывает новые горизонты в изучении космоса. Она позволит существенно увеличить эффективность запусков и снизить затраты на космические программы. Кроме того, использование многоразовой ракеты снизит негативное воздействие на окружающую среду, так как будет уменьшено количество отходов, выходящих в атмосферу.


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