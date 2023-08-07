Рупор кремлевской пропаганды: Война на Украине. Сводка 07.08.2023

Война на Украине. Сводка 07.08.2023

1. На Запорожском направлении противник продолжал атаки на Ореховском направлении, но каких-либо существенных подвижек в направлении Пятихаток и Работино добиться не может. Ни очередная смена тактики, ни массированное использование кассетных боеприпасов не помогли переломить негативные тенденции для противника, что вызывает нарастающий скепсис на Западе по поводу перспектив столь дорогостоящего наступления, которое США и все их основные сателлиты готовили еще с конца прошлого года, потратив более 200 млрд. долларов. Несколько поселков в предполье российской обороны явно не то, что на что рассчитывали в Вашингтоне.

2. На Времьевском выступе продолжаются бои в Старомайорском (противник так и не смог установить полный контроль над селом, наши там появляются в южных районах, противник контролирует северную часть села и пытается расширить зону контроля вокруг поселка, чтобы иметь возможность интенсивно атаковать прилегающие высоты, которые контролируются ВС РФ. Также противник пытается решить возникшую проблему в Старомайорском, путем атак Урожайного, которое наши удерживают и не дают противнику опираясь на Старомайорское и Урожайное развивать наступление на Старомлыновку. В результате и здесь украинское наступление буксует, теряя время.

3. На Угледарском направлении без существенных изменений – продолжаются позиционные бои с периодическими локальными попытками сторон улучшить свое положение в посадках и в районе дач.

4. На Марьинском направлении также без существенных изменений. В западной части города фронт стоит, в районе "Зверинца" и у Красногоровки в районе вентствола шахты "Трудовская" без существенных изменений.

5. В районе Авдеевки продолжаются позиционные бои с периодическими атаками сторон у Водяного, Первомайского и Северного, а также у Невельского, где нашим недавно удалось продвинуться к поселку (впрочем пока до взятия Невельского еще далеко). К северу продолжаются бои к западу от Красногоровки. Наши закрепляются на новых позициях в районе Каменки откуда недавно потеснили ВСУ. Оперативного окружения Авдеевки, несмотря на обстрелы дороги из Орловки пока нет.

6. В районе Артемовска наши войска продолжают отражать атаки противника в направлении Дубово-Васильевки, Берховки, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки. Несмотря на титанические усилия и переброшенные сюда резервы, Сырский так пока и не может взять хотя бы один поселок, чтобы объявить хоть о каком-то тактическом успехе. Стойкость наших войск и огромные потери противника внесли коррективы в планы противника по стремительному взятию Артемовска в полуохват. Также стоит отметить, что противник пытается силами ДРГ активничать в районе дач на юго-западных окраинах Артемовска – здесь ситуация в целом контолируемая, сил для прямого штурма города с западу у противника нет, хотя Артемовская мясорубка 2.0 возможно и была бы нам выгодна. Но второго такого подарка противник нам явно не предоставит.

7. На Северском выступе в целом без изменений. Атаки противника в направлении Соледара были уверенно купированы. Наши войска в свою очередь продолжают позиционные бои в районе Спорного и Белогоровки, но существенного прогресса у нас тут тоже пока нет. Основную угрозу для Северского выступа сейчас представляет угроза российских войск выйти на северный берег Северского Донца к западу от Белогоровки и взять под огневой контроль дорогу Северск-Белогоровка, что может нарушить целостность обороны выступа.

8. На Сватовском направлении продолжается успешное наступление российских войск. Полностью освобождена Новоселовка, что открывает возможности для дальнейшего наступления на Купянск не только с севера и северо-востока, но и с востока и юго-востока. Контроль Новоселовского снимает угрозу с Куземовки и резко снижает перспективы противника на Сватовском направлении. Также продолжается продвижение к Осколу со скоростью 1-1,5 км в день. Противник продолжает перегонять резервы для усиления группировки в районе Купянска и на Сватовском направлении в целом.

На Краснолиманском направлении противника пока удерживает позиции в районе Торского и Ямполовки, периодически предпринимая контратаки. Также противник пока удерживает оборону в западной и юго-западной части лесничества к западу от Кременной.

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