 

“Раздражает”: дочь Успенской выставила условия будущему мужу

07.08.2023, 20:40, Новости дня
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Исполнительница хита “По полюшку” рано начала принимать ухаживания мужчин и даже решилась на аборт у цыганки в 16 лет. Певица наломала дров в юности, поэтому сейчас настойчиво пытается оградить дочь от роковых ошибок. Любовь Успенская помогла девушке побороть зависимость и депрессию. Теперь Татьяна Плаксина завидная невеста.

Наследница артистки невероятно преобразилась, стала ухоженной. Она называет себя певицей и даже выступает дуэтом с именитой мамой. Внешность — поправила, на сцену — попала. Дело осталось за малым — выйти замуж. Любовь Успенская уже давно мечтает о внуках.

Только вот нет пока у Татьяны Плаксиной принца на белом коне, с которым бы до конца дней в одном направлении смотреть. Причем к кандидатам на руку и сердце звездная дочь относится претензионно. Да и Любовь Успенская растила свою ягодку не для абы какого мужчинки.

Пятый канал опубликовал видео, на котором наследница певицы говорит, что не приемлет цветы в подарок от ухажеров. “Эта вот история меня немножко раздражает, потому что все это делают. Для меня это как способ откупиться. Я не верю в искренность этого жеста”, — выразилась девушка.

Татьяна Плаксина добавила, что ее нужно удивлять чем-то особенным, мужчина должен подстраиваться под ее индивидуальность. Таким образом дочь Любови Успенской выставила условия будущему мужу. Надо только дождаться, когда мужчина мечты появится в ее судьбе.


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