 

Особенности банкинга по-венгерски

07.08.2023, 20:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«ОТП Банк» неоднократно мелькал в прессе по поводу клиентских нареканий. В публикации на портале FLB описаны случаи, когда банк одобряет потребительский кредит, но почему-то затягивает с перечислением денег, когда клиент отказывается от покупки, однако ссуда уже считается выданной. Пользователи Сети утверждают, что «ОТП Банк» навязывает клиентам страховки и другие финансовые продукты по завышенной стоимости. По словам комментаторов, при оформлении кредитов скрытые комиссии и сборы в некоторых случаях повышают их стоимость до 90% годовых. Подобные ставки характерны для микрофинансовых организаций, но «ОТП Банк» занимает 40-е позиции в рейтинге российских банков.

«В «ОТП Банке», судя по всему, рассудили, что, скорее всего, дни его сочтены, и оставшееся время стоит использовать с максимальной выгодой для себя», – пишет “Независимая газета”.

Дело в том, что у «ОТП Банка» венгерские корни: им почти на 100% владеет OTP Group из этой страны. После введения антироссийских санкции группа заявила о намерении покинуть Россию и о прекращении финансирования своего российского подразделения.

Примечательная история касается капитального ремонта. Столичный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в целях защиты своих прав был вынужден подать иск против «ОТП Банка» в арбитражный суд.

Конечно, российский «ОТП Банк» и его менеджмент оказались в чем-то заложниками геополитической ситуации. Работа в России является основной претензией, которую в Европе предъявляют венгерским финансистам.

Несмотря на то, что на Украине они владеют банком с аналогичным названием, который вполне успешно работает, OTP Group была внесена в санкционные списки. В ответ Венгрия блокирует выделение денег на финансирование поставок вооружений украинским вооружённым силам.

Создается впечатление, что крайними в этом противостоянии оказываются клиенты российского подразделения венгерского банка, который, если верить негативным отзывам в Сети, стал использовать в своей работе не принятые в приличном банкирском сообществе приёмы.

В СМИ высказывалась и такая точка зрения, что стратегия, нацеленная на, так сказать, выкачивание денег, направлена на то, чтобы перед уходом с рынка нашей страны собрать максимальный финансовый урожай. По итогам первого квартала 2023 года банк заработал без малого четыре миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО против чистого убытка почти в семь миллиардов рублей годом ранее. Банкам из недружественных государств, скорее всего, рано или поздно придется покинуть нашу страну.

Россия включила Венгрию в список недружественных стран весной 2023 года после того, как Будапешт подписался под всеми антироссийскими санкциями и теперь вынужден строго их исполнять. И хотя венгерские власти могут вести себя так под давлением ЕС и Вашингтона, но перспектив дальнейшего сотрудничества при таких обстоятельствах в Москве особо не видят.

По всей видимости, давление Запада вынудит венгерскую финансовую группу ликвидировать свою российскую «дочку». При этом хочется надеяться, что регулятор в лице ЦБ своевременно предпримет меры, чтобы при этом пострадало как можно меньшее число российских клиентов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / “Раздражает”: дочь Успенской выставила условия будущему мужу

07.08 / Das Erste – фермеры Германии боятся остаться ни с чем из-за дешёвого украинского зерна

07.08 / Труп пролежал год: в Москве нашли тело известного режиссера

07.08 / “Врачи запретили разговаривать”: подробности состояния разбившейся в ДТП Лады Дэнс

07.08 / Россия – Африке: потенциал развития континента

07.08 / Правильный рецепт правильного лета

07.08 / Матвей Северянин: разоблачение кризисов – нет, это не катастрофы и не время возможностей, а обычные рыночные и жизненные явления

07.08 / Убитая горем Зудина отправила послание Табакову у гроба Мирошниченко

07.08 / Одинокую Ирину Мирошниченко похоронили в дорогущем гробу

07.08 / Гроб с телом Мирошниченко усыпали цветами: галдящая толпа ринулась на отпевание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика