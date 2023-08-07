Мнение: Крупнейшая экономика Европы, рекорд потребления нефти и производство двигателей в Москве

1. Ещё раз о том, что Россию признали 5-й экономикой в мире, больше Германии и немногим меньше Японии. Цитирую комментарий Юрия Кота (ссылка):



Всемирный банк был вынужден официально признать, что Россия – одна из главных экономики мира. Они определили нам 5 место. Спорная позиция, откровенно говоря.

То, что мы обогнали Германию, это уже факт. Но насчёт Японии… Это даже смешно. Снова Запад шулерствует. Конечно, Японии с нами не тягаться.

Россия – стала крупнейшей экономикой Европы. Этот факт показал, что экономика всех стран НАТО не выдерживает конкуренции с экономикой России и не в состоянии победить Россию.

Безусловно, расчёт ВВП по ППС очень условный. Паритет покупательной способности – это большой мыльный пузырь. Но даже по этому направлению Россия вышла на лидирующие позиции. И это в условиях жесточайшего санкционного давления. Уверен, примени такие санкции к любому из 5-ки лидеров, и они порвались бы в клочья, как некогда мечтал Обама.

И это посчитано ещё без потенциала уже вернувшихся домой ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Что же будет, когда Киев вернётся, Харьков, Одесса, Ровно, Хмельницкий, Винница? Да ещё и восстановятся в промышленном и аграрной потенциале…

Есть в этом всё же что-то промыслительное. Помнится британский экономист Ангус Мэддисон полагал, что в 1913 году экономика Российской Империи находится на четвёртом месте в мире. Сегодня нас пока опережают Китай, США и Индия. Тогда же мы опережали Британию, Индию, Францию, Италию и, разумеется, Японию.

Подчеркну, что дело не только в манипулятивных пересчётах статистики западными аналитиками и сотрудниками «международных» (по факту западных) финансовых организаций. Дело ещё и в реальном росте нашей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. В России, несмотря на санкционное давление, постоянно открываются новые производства. Вот яркий комментарий к посту по ссылке:

Любовь Иванова: «Вчера сын с гордостью показывал новое производство тяжёлой техники. Своё конструкторское бюро, свои цеха, собирают полностью машины под ключ. Это был полный восторг!!! Мы чуть не прыгали от счастья, глядя на фото, которые он прислал из цеха!…».

По уровню промышленного производства Россия превосходит Японию уже давно. Конечно, экономика не состоит из одной только промышленности, однако и в прочих сферах наши перспективы весьма светлы. Собственно, вопрос даже не в том, обгонит Россия Японию, или нет. Вопрос в том, успеем ли мы сделать это до того, как Индонезия догонит нас.

2. Экономика России диверсифицируется, это же касается и нашего экспорта. Однако в ближайшие годы мы можем продолжать полагаться на нефть как на главный источник наших экспортных доходов. Спрос на чёрное золото в мире растёт (ссылка):



Потребление нефти в мире выросло до исторического рекорда.

Во время пандемии прогнозы говорили о том, что потребление нефти достигло пика и будет только снижаться. Однако спрос вырос и в июле установил исторический рекорд вопреки всем планам западных правительств по зеленой повестке.

В июле побит рекорд потребления нефти 2019 года в 102,3 млн баррелей в сутки. Спрос вырос до 102,5 млн баррелей.

«Представьте себе: мы используем такие объемы сырой нефти, которых достаточно для ежедневного заполнения 6 500 олимпийских бассейнов. Более трети этих бассейнов понадобится, чтобы утолить жажду двух стран: США и Китая», — пишет Bloomberg.

Спрос на нефть резко вырос летом в северном полушарии, когда в отпуск отправились миллионы европейских и американских семей.

Бензин выигрывает по трем причинам: даже несмотря на бум электромобилей, количество автомобилей с бензиновым двигателем все еще увеличивается. Кроме того, потребители не спешат избавлять от своих старых автомобилей и менять их на электромобили, а европейские потребители еще и меняют дизельные автомобили на бензиновые.

В настоящее время нет никаких шансов, что мир сократит потребление нефти к 2030 году почти настолько, насколько это необходимо для достижения климатических целей по нулевым выбросам. И именно поэтому многие западные правительства, публично проповедуя экологичность, в частном порядке говорят руководителям нефтяных компаний, чтобы они продолжали инвестировать в увеличение добычи.

3. В Москве сейчас создаётся крупное двигателестроительное предприятие, которое объединит несколько ранее существующих (ссылка):

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха завершила подготовительные работы для строительства нового промышленного комплекса, который займется выпуском деталей авиадвигателей для самолетов и вертолетов. Современный производственный комплекс зданий общей площадью более 77 тысяч квадратных метров объединит под одной крышей предприятия ММП имени В. В. Чернышева, ПК «Салют» и Центра аддитивных технологий Госкорорации Ростех. <…>

Трудовые коллективы двух предприятий ОДК ММП имени В. В. Чернышева и ПК «Салют» продолжат работать в тесной кооперации по производству деталей газотурбинных двигателей для вертолетов и самолетов на территории нового объекта, сохранив свою идентичность и названия. Релокация ММП имени В.В. Чернышева будет происходить поэтапно до 2025 года, к этому времени планируется ввести в эксплуатацию все основные корпуса новой площадки. Однако и после этого ОДК планирует дополнительно набирать новых работников. <…>

В новом корпусе центра технологической компетенции «Компрессор вертолетных двигателей» планируют серийное производство узлов для турбовальных двигателей семейств ВК-2500 и ТВ7-117, а также ВК-650В, ВК-1600В.

Новый пятиэтажный корпус предназначен для Центра аддитивных технологий, в котором будут разрабатывать модели для 3D-печати, а также производить аддитивным методом серийные детали для авиационных двигателей.

Вы обратили внимание на упоминание 3D-печати? Будем надеяться, что значительную часть продукции в будущем составят детали для двигателей беспилотников.