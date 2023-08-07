Запоры связаны с повышенным риском деменции

Новые исследования выявили неожиданный фактор, способствующий развитию деменции. Согласно данным, запоры могут повысить риск этого состояния у человека. Врачи-неврологи высказались об этой связи, предостерегая общественность о возможных последствиях.

Запоры, затрагивающие около 14 процентов населения в разное время, оказывают влияние не только на пищеварительную систему, но и на здоровье мозга. «Некоторые довольно тревожные исследования показали связь между запорами и повышенным риском деменции», — отметила врач-невролог Александра Лехина в интервью.

Специалисты указывают, что анатомия человека играет важную роль в этом контексте. Оптимальное положение для облегчения работы кишечника — сидя на корточках. Это позволяет поддерживать прямую кишку и способствует расслаблению мышц. Тем не менее, более практичной альтернативой является использование небольшого табурета, который позволяет прижать колени к груди и снизить риск запоров.

Как показывают исследования, простое изменение привычного положения для опорожнения может сократить время, проведенное в туалете, всего за две недели использования специального стула.

Тем не менее, борьба с запорами не ограничивается только изменением положения в туалете. Одной из причин данного состояния может быть снижение уровня полезных бактерий в кишечнике. Исследователи обнаружили, что у людей, страдающих запорами, наблюдается дефицит бактерий, которые способствуют превращению клетчатки из пищи в бутират — вещество, способствующее снижению воспаления.

Специалисты подчеркивают важность бутирата для поддержания гематоэнцефалического барьера, защищающего мозг от вредных воздействий. Недостаток полезных бактерий и преобладание “плохих” микроорганизмов могут объяснить связь между запорами и негативным воздействием на здоровье мозга.

Чтобы повысить уровень бутирата в организме, рекомендуется включить в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как чеснок, лук-порей, лук, зелень одуванчика и топинамбур. Это может помочь поддерживать здоровье кишечника и уменьшить риск деменции.