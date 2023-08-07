 

Три удачные прически для женщин 40+ с тонкими волосами

07.08.2023, 19:40, Разное
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После сорока лет волосы начинают редеть. К сожалению, это та проблема, с которой сталкиваются многие женщины. Если и вы заметили редеющие волосы, не отчаивайтесь и не паникуйте. Есть удачные стрижки, с помощью которых вы сможете скрыть эту проблему. Можете смело выбирать один из трех представленных ниже вариантов.

Асимметричный удлиненный боб

Эта прическа шикарна, неподвластна времени и подходит для волос любой структуры. Это потрясающий выбор для зрелых красавиц, поскольку он представляет собой идеальное сочетание классики и современности. Объемная часть в одной из височных зон позволит замаскировать редеющие волосы.

Чтобы прическа получилась еще более живой и привлекательной, нужно снять немного длины. Оптимальное решение — это оставить самые длинные локоны до ключиц. Таким образом вы сможете казаться моложе.

Учтите, что стрижка будет терять форму при отрастании волос, поэтому придется ходить к парикмахеру каждые 4-6 недель. В противном случае прическа не будет выглядеть так привлекательно и эффектно, как этого бы хотелось.

Пикси с боковым пробором

Пикси — идеальное решение по нескольким причинам. Стрижка не требует особого ухода. Она подходит для женщин любого возраста, а также делает истонченные волосы более объемными.

Сделайте многослойную пикси, тогда выпадение волос станет менее заметным. Спросите своего стилиста о количестве и расположении слоев, которые помогут создать объем ваших волос.

Как правило, пикси, которые придают объем, имеют очень короткую длину сзади, при этом волосы немного удлиняются вокруг ушей и вверху.

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Многослойные стрижки с тонкой челкой

Для тех, кто борется с истончением волос, но при этом хочет, чтобы их волосы были длинными, это может быть как раз то, что нужно. Многие женщины сталкиваются с выпадением волос в области макушки, и тонкая челка, такая как у актрисы Кейли Куоко, может умело скрыть это. Такая челка добавляет длину и объем, поэтому вам не нужно тратить часы на укладку. Также с подобной прической вы можете казаться худее и скрыть неидеальный овал лица. Для этого носите волосы распущенными и с легкой крупной волной (такую укладку не составит труда сделать с помощью утюжка).

Независимо от того, выбираете ли вы асимметричный боб, пикси с боковым пробором или длинные волосы с челкой-шторкой, многослойность необходима, чтобы ваши локоны не казались тусклыми и безжизненными. Для длинноволосых красавиц длинные слои необходимы для создания движения, объема и более объемного образа. Это особенно важно, если волосы тонкие.


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