Для защиты персональных данных граждан пронумеруют

С целью защиты сведений, составляющих

государственную, коммерческую тайны и тайну личной жизни, разработана система универсальной нумерации на базе нечёткой логики с применением

искусственного интеллекта. Она получила название ГосИД

(GosID), а все умные

устройства, задействованные в авторизации граждан, будут объединены в единую IoT-систему.

Когда происходят утечки личных данных, обычно оказывается, что информацию собирали сервисы и приложения, которым эта информация совершенно не требовалась – её можно было заменить номерным идентификатором гражданина на Федеральном портале

Госуслуги. Для обеспечения безопасности этот идентификатор меняется каждый день

на случайное значение от 16 до 32 цифр.

«Информационным системам, работающим в государственном

и коммерческом секторе, достаточно каждый день получать сведения о текущем

номере гражданина для оказания ему услуг и продажи товаров. Узнать свой

сегодняшний номер гражданин сможет через Госуслуги», – поясняют разработчики системы.

Для тех, кто по религиозным соображениям не хочет получать номер, предусмотрена возможность отказаться от него через письмо, которое будет рассмотрено в течение 180 дней. В этом случае для гражданина станут недоступны покупка товаров в большинстве торговых точек, выезд за границу и перемещения по стране.

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