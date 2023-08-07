 

Для защиты персональных данных граждан пронумеруют

07.08.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С целью защиты сведений, составляющих
государственную, коммерческую тайны и тайну личной жизни, разработана система универсальной нумерации на базе нечёткой логики с применением
искусственного интеллекта. Она получила название ГосИД
(GosID), а все умные
устройства, задействованные в авторизации граждан, будут объединены в единую IoT-систему.

Когда происходят утечки личных данных, обычно оказывается, что информацию собирали сервисы и приложения, которым эта информация совершенно не требовалась – её можно было заменить номерным идентификатором гражданина на Федеральном портале
Госуслуги. Для обеспечения безопасности этот идентификатор меняется каждый день
на случайное значение от 16 до 32 цифр.

«Информационным системам, работающим в государственном
и коммерческом секторе, достаточно каждый день получать сведения о текущем
номере гражданина для оказания ему услуг и продажи товаров. Узнать свой
сегодняшний номер гражданин сможет через Госуслуги», – поясняют разработчики системы.

Для тех, кто по религиозным соображениям не хочет получать номер, предусмотрена возможность отказаться от него через письмо, которое будет рассмотрено в течение 180 дней. В этом случае для гражданина станут недоступны покупка товаров в большинстве торговых точек, выезд за границу и перемещения по стране.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / В космосе нашли объект, который похож на знак вопроса

07.08 / Мнение: Крупнейшая экономика Европы, рекорд потребления нефти и производство двигателей в Москве

07.08 / Рупор кремлевской пропаганды: “Кибердеревня”

07.08 / Запоры связаны с повышенным риском деменции

07.08 / Секрет похудения без голодания: правильное питание и низкокалорийные продукты

07.08 / Отсутствие обновления Android 14 для некоторых моделей Samsung Galaxy

07.08 / Три удачные прически для женщин 40+ с тонкими волосами

07.08 / Получен сигнал от зонда,который вышел за пределы солнечной системы

07.08 / Мнение: Аллея звёзд в Голливуде, поножовщина в Великобритании и нигерское лицемерие Евросоюза

07.08 / Рупор кремлевской пропаганды: Люди как проблема устойчивого развития

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика