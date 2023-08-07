Для защиты персональных данных граждан пронумеруют
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С целью защиты сведений, составляющих
государственную, коммерческую тайны и тайну личной жизни, разработана система универсальной нумерации на базе нечёткой логики с применением
искусственного интеллекта. Она получила название ГосИД
(GosID), а все умные
устройства, задействованные в авторизации граждан, будут объединены в единую IoT-систему.
Когда происходят утечки личных данных, обычно оказывается, что информацию собирали сервисы и приложения, которым эта информация совершенно не требовалась – её можно было заменить номерным идентификатором гражданина на Федеральном портале
Госуслуги. Для обеспечения безопасности этот идентификатор меняется каждый день
на случайное значение от 16 до 32 цифр.
«Информационным системам, работающим в государственном
и коммерческом секторе, достаточно каждый день получать сведения о текущем
номере гражданина для оказания ему услуг и продажи товаров. Узнать свой
сегодняшний номер гражданин сможет через Госуслуги», – поясняют разработчики системы.
Для тех, кто по религиозным соображениям не хочет получать номер, предусмотрена возможность отказаться от него через письмо, которое будет рассмотрено в течение 180 дней. В этом случае для гражданина станут недоступны покупка товаров в большинстве торговых точек, выезд за границу и перемещения по стране.
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