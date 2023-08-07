 

Труп пролежал год: в Москве нашли тело известного режиссера

07.08.2023, 19:25, Новости дня
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Тревогу забили соседи, которые наконец поняли, что уже давно не видели одну из жительниц дома на Университетском проспекте. Они отправились к женщине, но дверь никто не открыл. Не дозвонившись и не достучавшись, соседи позвонили в полицию.

Прибывшие на место стражи правопорядка вскрыли квартиру и обнаружили мумифицированное тело женщины, лежащее на полу. Предположительно, Светлана Джимбинова скончалась еще в начале 2022 года, и труп пролежал в квартире год. Что стало причиной смерти известного режиссера, пока не известно.

Светлана Джимбинова родилась в 1940 году в Харькове. Была женой известного театрального режиссера Рубена Симонова. За свою жизнь написала несколько театроведческих работ и поставила шесть спектаклей в Театре им. Вахтангова.


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