 

“Врачи запретили разговаривать”: подробности состояния разбившейся в ДТП Лады Дэнс

07.08.2023, 19:25, Новости дня
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ДТП произошло на трассе М-2 “Крым” в Подмосковье. По предварительным данным, виновником ЧП стал водитель такси, в котором ехала артистка и ее приятельница хореограф Елена Романова.

Артистка сильно пострадала, с места аварии ее доставили в больницу им. Бурденко. По словам ее продюсера Сергея Пудовкина, состояние певицы – средней тяжести. Правда, подробности он не раскрывает. Ранее в СМИ появилась информация, что разбившаяся в ДТП Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму и ушиб позвоночника.

7 августа стало известно, что артистку перевезли в частную клинику, там она пробудет минимум неделю. Продюсер сообщил, что пока о полном восстановлении говорить не приходится. Более того, врачи запретили Ладе Дэнс какое-то время разговаривать, однако Сергей Пудовкин надеется, что на днях она сможет записать видеообращение к поклонникам.

“Сегодня врачи запретили Ладе разговаривать”, – поделился продюсер.

Однако, несмотря на ситуацию, артистка сохраняет бодрость духа и даже шутит. По словам Пудовкина, певица заявила, что будет просто Ладой, ведь “дэнс” делать будет уже сложновато.

Отмечается, что артистку извлекали из машины с помощью МЧС. По слухам, от самого страшного Ладу Дэнс спасло то, что в момент аварии находилась на заднем сидении и была пристегнута.


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