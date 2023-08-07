Мнение: Аллея звёзд в Голливуде, поножовщина в Великобритании и нигерское лицемерие Евросоюза

1. Голливудская Аллея славы, также известная как Аллея звёзд, выглядит не совсем так, как ожидают прибывающие в Калифорнию туристы. Да, звёзды с именами знаменитых деятелей киноиндустрии и шоу-бизнеса США (около 2500) по-прежнему на месте, хотя некоторые уже и отвандалены (как звезда Дональда Трампа). Однако сам Голливудский бульвар и прилегающие улицы являют собой не самое приятное зрелище. Кругом мусор, бомжи и наркоманы чувствуют себя полноправными хозяинами территории (видео).



Ситуация, впрочем, вполне обычна для штатов США, в которых правят представители Демократической партии, чья деструктивная идеология состоит из смеси либертарианства, радужной повестки, БЛМ, зелёных и левых идей.

2. В Великобритании жалуются на рост преступности, идущий почти беспрерывно с 2010 года (с перерывом на пандемию). По данным агентства Блумберг, за время нахождения у власти правящей сейчас в Лондоне Консервативной партии число зарегистрированных преступлений выросло более чем в 1,5 раза, с 4,3 миллионов в год до 6,7. Многие британские округа превратились в криминальные гетто, по которым попросту опасно ходить (ссылка).

Одна из возможных причин такого разгула криминала, это сокращение численности полиции примерно на 15% после 2010 года. Однако за последние несколько лет, начиная с 2020 года, ряды работников Скотленд-Ярда снова начали пополняться, и к настоящему моменту даже немного превысили пик 2010 года (150 тысяч человек против 144 тысяч), однако на преступности это пока никак не отразилось, она продолжает рост.

Кто-то из читателей наверняка предположит, что дело может быть просто в повышенной регистрации преступлений в связи с тем, что по всему миру улицы городов теперь нашпигованы видеокамерами. Но у нас, в России, благодаря камерам раскрываемость убийств растёт (ссылка), количество грабежей и разбоев рекордно падает (ссылка).

Британцы, напротив, жалуются на неэффективность работы полиции. Лишь 5,7% сообщений о преступлениях ведут к тому, что выявляется подозреваемый и против него выдвигается обвинения, что на две трети ниже, чем в 2015 году, пишет всё тот же Блумберг:

«Это свидетельствует о полном крахе сдерживания», — сказал Харви Редгрейв, бывший советник лейбористов, который сейчас возглавляет консалтинговую компанию Crest Advisory по вопросам преступности и правосудия. «Преступники не особенно беспокоятся о том, что их поймают».

Вероятно, одна из причин происходящего – этническая преступность. Мигранты формируют гетто и устанавливают в окрестностях свои порядки, а привлекать их к ответственности рискованно из-за возможных обвинений в расизме. Практики БЛМ давно уже докатились до Туманного Альбиона, а повторять судьбу Дерека Шовина, которому впаяли 22 года тюрьмы за неудачное задержание наркомана-фальшивомонетчика, британские «бобби» не хотят.

Противники короткоствола полагают, что если в Британии нет свободной продажи оружия, то там заметно меньше вероятность, что вас подстрелят. Но там в любом случае процветает преступность с применением холодного оружия, поножовщина, динамика которой, – опять же, с перерывом на ковид, – показывает уверенный рост (ссылка).

3. Телеканал RT подловил Евросоюз на привычно двойственном отношении к свободе слова в связи с ситуацией в Нигере (ссылка):

Евросоюз блокирует показ RT на Западе, но при этом осудил блокировку вещания французских СМИ в Нигере.

Работа радиостанции RFI и телеканала France 24 в африканской стране была прекращена вчера, спустя неделю после госпереворота.

Официальный представитель Еврокомиссии Набила Массрали назвала приостановку вещания неприемлемой и нарушающей права и свободы местных жителей.

В прошлом году Совет ЕC запретил вещание в странах Евросоюза телеканалов RT якобы из-за дезинформации и манипулирования информацией против ЕС.