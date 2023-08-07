Рупор кремлевской пропаганды: Люди как проблема устойчивого развития

Люди как проблема устойчивого развития

Перед вами скриншоты из учебника, написанного заведующим кафедрой экономики природопользования МГУ им. Ломоносова С.Н. Бобылевым, который называется "Экономика устойчивого развития".

На первом скриншоте: "демография это большая проблема, надо регулировать демографию а то людей как то много, они оказывают нагрузку на биосферу" (Мальтуз жадно потирает ручки).

Далее в учебнике рассказывается, что к экологическим проблемам приводит экономика, что государство должно играть большую роль в их решении, и что рыночные механизмы не справляются с этим, так как ресурсы нашей земли имеют слишком низкую стоимость… И нужно просто их правильно оценить! Сверхэксплуатация ресурсов планеты происходит из-за низкой стоимости. Но решить это нужно не сменой общественно-политической формации для сохранения и развития общества, а переоценкой природных благ.

И на втором скриншоте мы видим, что в богатых странах происходит повышенный уровень потребления, который и расходует эти ресурсы природные, дешёвые. И для того чтобы убрать связанные с этим экологические издержки, нужно снижать потребление и оптимизировать его. Но в то же время снижать потребление не нужно, потому что на нашей планете существует порядка 2 миллиардов бедных которым этого потребления не хватает.

Казалось бы, есть такая система общественно-экономических отношений, которая позволяет добиться такого результата – равномерного распределения благ среди населения. Но к сожалению заявлять об этом публично в сфере экологии не принято – принято выдумывать колесо и костыли для оправдания нынешней системы, с тихими и скромным пинками по "рыночку". И иногда это даже некий Эзопов язык, потому что учебник или научную статью просто могут не опубликовать.

P.S. Сама концепция устойчивого развития уходит корнями в "Римский клуб" и прогнозирование будущего нашей планеты. Наверняка слышали фразы "нефти осталось на 40 лет, дальше она кончится!" – это всё оттуда. И в результате исследований в 70е один учёный Медоуз вывел, что для того чтобы наш Человеческий вид и наше общество осталось жить а не вымерло – необходимо строго ограничить рождаемость людей и стабилизировать их число. Далее, оттолкнувшись от этого э, концепция получила развитие и широкое обсуждение, которое происходило даже на уровне ООН и привело к появлению квот на выбросы. Но это уже как-нибудь в другой раз.

(с) Святослав Ершов

https://vk.com/rebel_jack?w=wall-185808385_1046668 – цинк

Старое-недоброе мальтузианство в упаковке из современного речекряка для соевой аудитории.

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