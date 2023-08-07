Скандалы: Еженедельные дайджесты «достижений» от Беглова все больше напоминают «список провалов»

В новом дайджесте от губернатора Петербурга Александра Беглова за прошедшую неделю рассказали о вводе в эксплуатацию нового жилья, увеличении площади застройки социальных объектов, награждении участников СВО, а также о других самых запоминающихся событиях для города

Но пока Беглов рассказывает петербуржцам о «счастливом будущем», нерешенные городские проблемы, судя по всему, продолжают усугубляться. Телеграм-канал «Главное/Санкт-Петербург» опубликовал видео-дайджест от губернатора Александра Беглова с значимыми, по мнению городского правительства, событиями, произошедшими в жизни города с 31 июля по 6 августа. Поводами для гордости градоначальника, в частности, стали награждение посмертно трех героев СВО из Петербурга и проводы бойцов-контрактников с Витебского вокзала.

Интересно, что последнее событие омрачилось серьезным просчетом со стороны организаторов, решивших добавить в мероприятие торжественности. На здании самого вокзала появился «патриотический» плакат с изображением американских вертолетов Apache . Это вызвало резкую критику горожан.

Также было торжественно заявлено об увеличении площади застройки поликлиник, школ детских садов сразу в нескольких районах города. Однако заявления не помогают родителям будущих учеников избегать стояния в километровых очередях для записи своих детей в учебное заведение. Так, СМИ сообщали о продолжающемся «великом стоянии» родителей в очередях в конфликтную комиссию Приморского, Калининского, Пушкинского и других районов города. Несмотря на регулярные объявления Смольного о строительстве новых школ, Петербург по-прежнему продолжает испытывать острую нехватку соцобъектов. Темпы строительства явно недостаточны для быстрорастущего мегаполиса. Дети вынуждены обучаться в стесненных условиях — более 30 человек в классе. Многим из них отказывают в зачислении в удобную школу рядом с домом. Родители вынуждены проводить несколько дней в огромных очередях, чтобы подать соответствующую жалобу.

Удивились петербуржцы и пункту о появлении новой улицы в Колпинском районе — в числе недельных достижений Беглова. СМИ уже отмечали , что данное решение выглядит спорным. Проект строительства улицы, которую планируют назвать в честь героя Великой Отечественной войны Георгия Водопьянова, на прошлой неделе подписал сам Беглов. Она соединит Загородную и улицу Севастьянова, но на данный момент между ними уже находится «проход» в виде Саперного переулка. Акцию с появлением улицы Водопьянова уже успели окрестить очередной пиар-кампанией Беглова в преддверии губернаторских выборов 2024 года.

На минувшей неделе также прозвучало еще одно громкое заявление – об обновлении всех автоматических станций мониторинга атмосферного воздуха и увеличении их количества к 2025 году. Однако, по данным The State of Global Air, Петербург оказался на 4-м месте в мире по уровню загрязнения воздуха диоксидом азота. Эксперты отмечают, что качество воздуха в городе «никуда не годится», а установка дополнительных систем мониторинга не сможет снизить данный показатель. Стоит отметить, что высокотоксичный газ диоксид азота может стать причиной бронхита и астмы у горожан.

Проблемы Петербурга не остались без внимания президента РФ, который посетил Петербург в период проведения саммита «Россия-Африка». На заявления Беглова о том, что в городе « все хорошо » и не требует его внимания, президент поправил градоначальника. По его словам, «все хорошо не бывает».

Марина Малахова