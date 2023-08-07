 

Врач Максим Маскин предупреждает о рисках неправильного применения обезболивающих

07.08.2023, 18:31, Разное
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Вредное воздействие от неправильного применения обезболивающих средств разъяснил доктор Максим Маскин. Эксперт подчеркивает, что использование этих препаратов без согласования с медиком может вызвать серьезные последствия. Продолжительное и несанкционированное потребление данных препаратов может существенно повлиять на состояние желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Медицинский специалист детально раскрывает опасности, возникающие при неумеренном употреблении обезболивающих. Он указывает на возможное возникновение нарушений в работе желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и мочевыделительной системы. Эксперт с «Газетой.Ru» подчеркивает, что бесконтрольное и продолжительное употребление данных средств может привести к серьезным заболеваниям, таким как язвенная болезнь и воспаление.

Проблемы также могут затронуть состояние сердечно-сосудистой системы. Максим Маскин предупреждает о том, что обезболивающие средства могут влиять на функцию сосудов и увеличивать вероятность развития инфаркта, инсульта и тромбоза. Врач считает, что стоит остерегаться частого употребления таких препаратов.

Специалист также подчеркивает, что продолжительное применение обезболивающих может негативно сказаться на работе печени и почек. Он добавляет, что такие средства имеют потенциал вызывать зависимость и привыкание. Вместо того чтобы подавлять болевые ощущения таблетками, эксперт советует обращаться к врачу для выяснения причины боли и её лечения.


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