WhatsApp начал тестирование голосовых чатов в группах без звонка

Специалисты из команды разработчиков популярного мессенджера WhatsApp начали испытания инновационной функции, позволяющей участникам крупных групп инициировать голосовые чаты, обходя этап звонка. О недавних тестах нового функционала было объявлено на портале WABetaInfo.

Согласно предоставленной информации, возможность голосовых чатов будет доступна в группах, где участников более 32 человек. Пользователи смогут обнаружить новый значок в виде голосовой волны, указывающий на активацию функции. Однако стоит отметить, что количество подключившихся к чату участников не сможет превышать отметку в 32 человека.

На текущий момент инновация активно внедряется в мобильные устройства на базе операционной системы Android. Включение данной функции будет доступно пользователям, обновившим свой мессенджер до версии 2.23.16.19.

По информации экспертов, в случае, если созданный голосовой чат остается без участников в течение 60 минут, он автоматически завершится. Специалисты из WABetaInfo утверждают, что функциональность выглядит стабильной, что позволяет многим пользователям мессенджера уже начать практиковать нововведение в деле.

Одним из главных достоинств голосовых чатов является возможность инициировать общение без необходимости совершать традиционный звонок на смартфон каждого участника группы. Вместо этого, все участники получат уведомление о создании нового голосового чата, что облегчит процесс общения и координации между большим числом участников.