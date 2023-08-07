Названы преимущества арахисовой пасты для здоровья

Арахисовая паста, известная своим высоким содержанием калорий, находит своих поклонников даже среди тех, кто следит за своим рационом. Содержа более 600 килокалорий на 100 граммов, это великолепный способ удовлетворить потребность организма в энергии.

Специалисты советуют употреблять арахисовую пасту с умом, ограничиваясь лишь одной-двумя столовыми ложками в день. Несмотря на высокую калорийность, арахисовая паста обладает богатым набором важных питательных веществ, делая ее полезным добавлением к питанию.

Исследования показывают, что арахисовая паста является ценным источником высококачественного белка, витаминов и минералов. Высокое содержание жиров (49 граммов на 100 граммов пюре) не следует считать недостатком, так как эти жиры представлены ненасыщенными жирными кислотами, важными для здоровья мозга, уровня холестерина и сердца.

При выборе арахисовой пасты важно обращать внимание на состав, избегая продуктов с избыточными добавками, такими как сахар или пальмовый жир. Врач-нутрициолог Игорь Строков отмечает, что арахисовое масло (паста) содержит богатый арсенал растительных белков, витаминов группы В (B1, B3, B5, B7) и витамина Е, который способствует защите клеток и обладает антиоксидантными свойствами.

Кроме того, арахисовая паста обогащена минералами: калием, магнием, железом и цинком, необходимыми для роста клеток, поддержания мышечной массы, костей и процессов заживления в организме. Поэтому, умеренное употребление арахисовой пасты может стать ценным вкладом в поддержание здоровья и балансированного питания.