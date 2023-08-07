Мнение: Говорящий язык

Френдесса поделилась своим изумлением – она случайно узнала, что слово “страдание” происходит от слова “страда”, так называли русские крестьяне уборку урожая. Вообще, конечно, занятно, что такое тяжелое слово, как страдание, у русских напрямую связано не с какими-то пытками, издевательствами или еще каким насилием, а с таким вроде бы сугубо мирным и даже, по идее, радостным процессом (ведь если урожай вообще ЕСТЬ – это само по себе должно быть радостно, разве нет?)

Отсутствие у людей даже элементарного школьного образования давно не удивляет. В шестом классе, конечно, должны были проходить стихи Некрасова “В полном разгаре страда деревенская” – но прошли, как водится, мимо. Понимаем. Другое дело, тут затронут сам по себе интересный пласт – отношение в принципе русских людей к труду. Что, как говорится, “многое объясняет”.

Добавлю в копилку юного филолога, что “работа” однокоренное от “раба”, а в слове “трудно” корень “труд”. Попросту говоря, русским сам наш язык подсказывает (и даже утверждает), что работа (любая) – это занятие раба, которое отнимает все силы и доставляет страдание. “От работы кони дохнут”, – еще одна очень яркая пословица, выражающая точно такое же отношение.

В общем, работа – это реально ПРОКЛЯТИЕ. Работают рабы. Русский буддизм – это лежать на печи: это такой способ избегать страдания.

UPD. Подсказали, что и в слове “страх” тот же корень, что и в “страде”.

UPD2. Еще подсказали, что французское travail (трудиться) вообще происходит от позднелатинского trepaliāre, пытка, и trepālium, комната пыток. Я посмотрел английское labor – пишут, что это латинского корня, изначально значившего “слабый, вялый”. То есть труд, получается, удел слабаков!