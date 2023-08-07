 

В Латвии объявили о начале эпидемии на месте снесённых памятников Ленину

07.08.2023, 17:33, Разное
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Власти Латвии сообщили об экологической угрозе в местах, где ранее располагались памятники Ленину, сообщает издание Latviyas rusofobas.

Первыми забили тревогу биологи, которые собирали на месте демонтированных памятников образцы почвы для последующего изучения. В ходе наблюдений выяснилось, что памятники Ленину, установленные СССР после победы над нацистской Германией, способны воспроизводить гранитные и мраморные споры, которые со временем переносятся воздушным путем и способны осесть на расстоянии до 500 км, порождая тем самым новые памятники Ленину.

По мнению министра здравоохранения Латвии, период инкубации «гранитной споры» составляет от 1 до 3 лет, после чего на гранитная спора вырастает в новый памятник Ленину, который начинает выбрасывать в воздух феромоны, подстегивающие к созданию неблагоприятной среды для спокойного существования латышского народа. Среди синдромов указаны: усталость, гнев, желание собираться в отдельные группы, объединенные по языковому признаку.

Президент Латвии Эгилс Левитс поручил разобраться с проблемой и направил в районы повышенной экологической опасности специалистов, которые должны нивелировать степень угрозы.

«Мы не знаем, насколько поражены эти люди. К сожалению, мы видим, что они говорят на чужеродном для нас языке, не принимают нашу культуру и поклоняются этим памятникам, которые транслируют им кремлёвские нарративы», – заявил президент.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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