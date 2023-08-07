Скандалы: Правила восточного базара

Что заставило Эрдогана устроить внешнеполитические кульбиты

Резкий разворот Турции, которая долгое время мурыжила Швецию в ожидании своего согласия на прием в НАТО, а потом за день до открытия вильнюсского саммита альянса, пообещала включить Стокгольму «зеленый свет», для многих оказался шоком. Для кого-то приятным, для кого-то не очень. Что стоит за внешнеполитическими движениями Эрдогана? Попытка сблизиться с Западом? Охлаждение отношений с Россией? Или желание получить максимальную для себя выгоду?

Надежда на скорое вступление Швеции в альянс безопасности НАТО начала угасать в понедельник, 10 июля, когда президент Реджеп Тайип Эрдоган в последнюю минуту поставил препятствие, связав свое одобрение заявки Стокгольма с долгожданным вступлением Турции в Европейский союз. Хотя Турция формально и считается кандидатом на членство в Европейском союзе аж с 1999 года, переговоры о вступлении под сень общеевропейского дома заморожены с 2018 года. Анкара также подчеркивает важность смягчения визовых правил и обновления соглашений о таможенном союзе.

А надо сказать, что ЕС и НАТО, несмотря на то, что эти две организации тесно связаны между собой, все-таки не идентичны друг другу. И с учетом хитровымученной брюссельской бюрократии, торг из-за шведского членства в натовских рядах выглядел бы процессом длинным, нудным и малоперспективным. Да еще вопрос: членство в Евросоюзе с его агрессивно-либеральной повесткой и диктатом Брюсселя по любому мало-мальски важному аспекту – оно это консерватору и религиозному националисту Эрдогану вообще надо?

Словом, когда турецкий лидер озвучил свои требования, возникло ощущение, что Эрдоган просто еще выше поднимает ставки в своем торге по шведской заявке.

Но, как отмечает CNN, всего несколько часов спустя турецкий президент совершил неожиданный разворот, отказавшись от своего противодействия шведскому членству в Североатлантическом альянсе, тем самым проложив для НАТО путь к расширению своих позиций против России.

Кроме того, Анкара и Стокгольм договорились о заключении нового двустороннего соглашения по безопасности, при этом Стокгольм представил дорожную карту своих текущих усилий по борьбе с терроризмом. НАТО также создаст специального координатора по борьбе с терроризмом в рамках Североатлантического союза.

На Западе шаг Эрдогана навстречу расширению альянса вызвал мощную похвалу – даже традиционно недолюбливающие его либеральные СМИ не скупились на комплименты турецкому лидеру. Тут нашлось место и восхвалению ведущейся Анкарой «тонкой игры» с балансированием между Россией и НАТО, которая обеспечила Турции уникальное положение единственной натовской страны, к которой прислушивается Россия.

В Вильнюсе, где состоялся саммит Североатлантического блока, президент США Джо Байден и другие члены организации расхваливали беспрецедентное единство внутри альянса перед лицом конфликта с Россией, восхваляя Эрдогана за его решение. Уже через несколько часов после объявления о том, что турки шведам включили зеленый свет, Вашингтон заявил, что намерен продвигаться вперед по вопросу о передаче истребителей F-16, чего Турция требовала в течение многих лет.

Для Анкары имеет ключевой приоритет модернизация ее парка истребителей F-16, запрошенную Эрдоганом в октябре 2021 года в рамках сделки стоимостью 6 миллиардов долларов, которая предусматривает продажу 40 реактивных самолетов, а также комплектов для модернизации 79 турецких военных самолетов.

Аналитик по Ближнему Востоку и Северной Африке Райан Бол считает, что предпринятый Турцией перед вильнюсским саммитом шаг будет хорошо воспринят в Вашингтоне и повысит вероятность того, что Белый дом направит законопроект о продаже реактивных самолетов F-16 в Конгресс. “Там по-прежнему будут возникать препятствия из-за обеспокоенности некоторых конгрессменов положением в области прав человека в Турции, но Белый дом, вероятно, приложит все свое влияние, чтобы со временем преодолеть это”, — добавил эксперт, которого цитирует Arab News.

Председатель комитета по международным отношениям Сената США Боб Менендес сообщил, что переговоры между Турцией и администрацией Байдена относительно приостановки потенциальной продажи истребителей F-16 Анкаре продолжаются, указав, что решение может быть принято в скором времени. Белый дом также подает позитивные сигналы по этому поводу, а Байден “ясно и недвусмысленно” заявил об отправке истребителей F-16 в Турцию, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время пресс-конференции в Вильнюсе: «В наших национальных интересах, это в интересах НАТО, чтобы Турция получила такой потенциал».

Политолог Рич Аутзен, комментируя эту проблему для CNN, отметил, что что сделка по F-16 является “большой выгодой” для Турции, добавив, что в более широком смысле украинский конфликт «напомнил Западу о важности географии, твердой военной мощи и союзнических обязательствах – и, следовательно, о ценности Турции”.

Аналитик подчеркнул – и с этим нельзя не согласиться, – что не было никаких сомнений в том, что Турция в конечном счете одобрит заявку Швеции. Вопросом оставалось, как далеко зайдут требования Эрдогана. Понятно, что во время жесткой предвыборной кампании, завершившейся его победой, действующий турецкий президент активно разыгрывал националистическую карту – и тогда его оппозиция шведским поползновениям насчет вступления в НАТО выглядела прямо-таки козырем в глазах немалой части электората. Сейчас выборный запал иссяк – и Эрдогану надо решать насущные проблемы в стране, переживающей серьезный социально-экономический кризис. И на этом фоне «срубить» по максимуму с Запада за в общем-то мало что значащее по гамбургскому счету для турок членство далекой скандинавской страны в НАТО – самое то. Возможно, восстановление отношений Анкары с США и Европой также укрепит турецкую экономику, помогая ей привлекать иностранные инвестиции и поддерживая резервы центрального банка. Не исключено, что в знак благодарности за «зеленый свет» шведы помогут туркам по экономической линии.

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Важно помнить, что удерживая Швецию на расстоянии от входных дверей в Североатлантический альянс и выдвигая к законолюбивым скандинавам практически невыполнимые требования, Эрдоган действовал не в интересах России. И не с тем, чтобы насолить своим западным партнерам, которые остались в дураках, когда турки не стали ратифицировать шведскую заявку. Он действовал, исходя из формулы «хорошо то, что хорошо для Турции». Что предполагает получение выгодных для его страны предложений в обмен на благосклонность по поводу расширения НАТО на севере Европы.

Понятно, что «сюрпризерное» решение Турции совершить разворот и удовлетворить мечты Стокгольма не было плодом сиюминутного переворота в мозгах Эрдогана. Как отмечает Си-эн-эн, это было завершением месяцев закулисной дипломатии, направленной на то, чтобы заставить Анкару продвинуться вперед со вступлением Швеции в НАТО.

Издание Middle East Eye, ссылаясь на осведомленные источники, утверждает, что были два основных события, которые убедили Эрдогана. Во-первых, администрация Байдена решила “поиграть в мяч” с Анкарой после майских выборов в Турции, которые закрепили власть турецкого президента еще на пять лет. После поздравительного телефонного разговора с Эрдоганом по итогам выборов Байден открыто заявил СМИ, что он мог бы удовлетворить запрос Турции на поставку истребителей F-16 на сумму 20 миллиардов долларов, если Анкара одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО. И ряд телефонных звонков и встреч между высокопоставленными турецкими официальными лицами и их американскими коллегами, включая министров иностранных дел, главных советников и руководителей разведслужб, позволили достичь взаимопонимания по запросу F-16.

Вторым вопросом, который убедил Эрдогана, по версии источников Middle East Eye, оказалось согласие Канады отменить эмбарго на поставки оружия Турции. Первоначально Оттава ввела эмбарго в ответ на военное наступление Турции на севере Сирии в 2019 году против курдских отрядов. В июне 2020 года Страна кленового листа частично отменила это решение и одобрила продажу оптики для беспилотников после переговоров на высоком уровне с Анкарой. Однако Канада приостановила военный экспорт после того, как видеозапись показала использование оптики Wescam канадского производства в беспилотных летательных аппаратах в Нагорном Карабахе в октябре 2020 года. Ранее Турция в значительной степени полагалась на передовую оптику для беспилотных летательных аппаратов канадского производства.

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Но вот, на что стоит обратить внимание. В лучших традициях торга на восточной базаре, Эрдоган оставил место для маневра. То есть теоретически предполагается, что турецкому парламенту вскоре будет представлен протокол о присоединении Швеции, что Великое национальное собрание проголосовало за его одобрение. Однако практически никаких конкретных сроков немедленного вступления Швеции в ЕС объявлено не было, а парламент Турции, который в основном контролируется коалицией во главе с партией Эрдогана, собрался на летние каникулы. Откуда возвращается только осенью, а уж что до той поры произойти может – Бог весть. Тем более, что сомнительно, что шведы возьмут и депортируют в Турцию членов Рабочей партии Курдистана. А это, как ни крути, нарушение выдвинутых ранее Анкарой требований (впрочем, насчет обязательств в турецкой политике дело обстоит тоже как на базаре, обещать можно с три короба, а там хоть трава не расти).

А научный сотрудник базирующегося в Великобритании Центра внешней политики Эмре Калискан считает, что происходящее – типичный пример лидерства Эрдогана, для которого процесс всегда важнее результата: «Его цель — показать, что Турция является неотъемлемой частью западной системы, но в то же время дать понять, что мы вам не сдадимся. Поступая таким образом, он вынудил западных лидеров, которые ранее отказывались встречаться с ним, звонить ему раз в неделю”.

В то же время западные аналитики говорят, что на третьем десятилетии своего пребывания у власти и в последний срок пребывания на президентском посту турецкий лидер, возможно, встанет на путь примирения с Западом.

Поддержав заявку Швеции на вступление в НАТО, Анкара сигнализирует о пересмотре отношений с Западом, которые уже некоторое время были напряженными, такую точку зрения, высказанную Меметом Челиком, координатором редакции проправительственной ежедневной газеты Sabah, приводит Си-эн-эн. – В некотором смысле, это уравновешивающий шаг для позиции Турции между Западом и Россией”.

Другой турецкий политолог – Синан Ульген, бывший турецкий дипломат и председатель базирующегося в Стамбуле аналитического центра EDAM – считает, что после переизбрания Эрдогана еще на пять лет, произошли изменения в том, как Турция балансирует, становясь более открыто “проукраинской”: “Турция сейчас чувствует себя более уверенно и считает, что у нее больше пространства для маневра, учитывая, что Россия изолирована и нуждается в Турции как в единственной стране НАТО, которая не ввела санкции”.

Но, по мнению аналитиков, этот расчет может в большей степени свидетельствовать о прагматичном стиле Эрдогана, чем о смене политического курса.

“Связи с Россией — хороший пример. Они расходятся во мнениях по многим вопросам, но там, где их интересы совпадают, они способны двигаться вперед”, — подчеркивает Мемет Челик. – Западу не хватает таких отношений с Турцией, и я думаю, что это упущенная возможность. Турция ближе к западной оси, но Запад не хочет принимать равноправное партнерство с Турцией, что заставляет Анкару повышать планку для защиты своих интересов”.

Несмотря на последние действия Эрдогана (а это не только шведская история, но и вызвавшая недоумение в Москве передача Украине боевиков запрещенного в РФ террористического «Азова»), отношения Анкары с Россией, скорее всего, существенно не пострадают, считают аналитики. Однако Турция, вероятно, по-прежнему будет иметь значение как для России, так и для Запада.

“Благодаря близости, мощи и отношениям как с Киевом, так и с Москвой Турция будет ключевым игроком в разрешении конфликта и любом мирном соглашении, которое в конечном итоге будет заключено”, — считает Рич Аутзен.

Андрей Яшлавский

Оригинал материала: “Московский комсомолец”