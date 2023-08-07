Заболеваниями сердца и даже деменцией грозит пропуск ночной гигиенической чистки зубов

Пропуск ночной чистки рта может не только стать причиной кариеса, но и спровоцировать циркуляцию бактерий по всему организму. Научные исследования подтверждают, что недостаточное внимание к чистоте полости рта в ночное время суток существенно увеличивает риск возникновения серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, инсульты, деменция и даже осложнения беременности.

С ранних лет нас учат, насколько важно тщательно ухаживать за зубами, проводя гигиеническую чистку дважды в день, чтобы предотвратить образование зубного налета. Зубной налет – это тонкая пленка, состоящая из бактерий, которая покрывает поверхность зубов. Несоблюдение правильного режима гигиенической чистки может способствовать развитию воспалительных процессов десен и разрушению зубов.

Эксперты подчеркивают, что соблюдение ночной гигиенической чистки зубов играет не менее важную роль, чем утренняя. Врач-терапевт Ирина Андреева высказывает обеспокоенность тем, что каждый восьмой человек регулярно пренебрегает этой неотложной процедурой, пропуская ночную чистку гораздо чаще, чем утреннюю. По её словам, молодые люди до 35 лет чаще других склонны пропускать гигиеническую чистку зубов, в то время как более взрослые люди старше 55 лет относятся к этому более ответственно.

Эксперты подчеркивают, что нарушение гигиенической чистки зубов ночью может вызвать значительные последствия для общего здоровья. Бактерии, обитающие в полости рта, имеют способность распространяться по организму и оказывать воздействие на различные системы и органы. Сердечно-сосудистая система, мозг, даже состояние беременности и сексуальное здоровье могут подвергаться риску при недостаточной гигиенической заботе о ротовой полости.

Сохранение стоматологического здоровья имеет каскадный эффект на общее состояние организма. Исследования показывают, что недостаточное внимание к чистоте зубов или чистка только один раз в день, особенно если пропущена ночная процедура, может оставить множество бактерий на поверхности зубов, что существенно увеличивает риск развития серьезных заболеваний.

Эксперты подчеркивают, что рот является своего рода “воротами” в организм, и состояние зубов и десен оказывает влияние на общее здоровье. Врачи советуют следовать рекомендациям по регулярной и полноценной гигиенической чистке зубов, особенно уделяя внимание ночной процедуре, чтобы минимизировать риск возникновения серьезных заболеваний.