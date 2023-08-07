 

Казахстан и ОАЭ планируют создать совместное предприятие для оптимизации экспортных поставок

07.08.2023, 17:19, Разное
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Правительство Казахстана объявило о своем стремлении к учреждению совместного предприятия с Abu Dhabi Ports (ADP), компанией из Объединенных Арабских Эмиратов. Основная цель этой инициативы – установить наилучший путь для доставки экспортных товаров Казахстана на рынки стран Персидского залива, Ближнего Востока, Пакистана, Индии и Восточной Африки. Подробности обсуждения этого сотрудничества были обнародованы во время встречи министра торговли и интеграции Казахстана, Серика Жумангарина, и главы Simatech Shipping & Forwarding, входящей в состав ADP, Давуда Тафти.

Как стало известно из пресс-релиза казахстанского правительства, на встрече обсуждались варианты маршрутов доставки грузов через Каспийское море в Иран с возможностью дальнейшего транзита в страны Персидского залива. Давуд Тафти поделился информацией о том, что компания уже приобрела четыре судна грузоподъемностью 7,5 тысячи тонн каждое. Эти суда способны перевозить разнообразные грузы, включая насыпные, контейнерные и генеральные. По словам г-на Тафти, компания планирует в ближайшие два года приобрести еще десять подобных судов.

Согласно официальному сообщению, базовыми портами для данного проекта будут Курык в Казахстане и Халифа в ОАЭ. Эти порты будут соединены всей необходимой инфраструктурой и оборудованием. Кроме того, Simatech Shipping & Forwarding владеет двумя сухими портами, которые позволят консолидировать и перекомпоновать грузы, обеспечивая возможность пересечения Ирана за два-три дня.

Главной задачей нового маршрута станет обеспечение поставок сельскохозяйственной продукции из порта Курык в Персидский залив через иранские порты Амирабад и Бендер-Аббас. Также не исключается перспектива продвижения товаров по этому маршруту далее в страны Европы.

AD Ports Group является важным игроком в области портовой, промышленной и логистической деятельности в ОАЭ. Компания управляет десятью портами и терминалами в регионе и считается одной из крупнейших холдинговых компаний в этой сфере.


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