Тренд Evil Eye Nail: особенности маникюра от сглаза, который станет хитом осени

Сейчас огромной популярность пользуется тренд Evil Eye Nail. Это действительно шикарный маникюр, который поможет подчеркнуть красоту ногтей и сделать образ более притягательным и роскошным. Нейл-арт, который поможет защититься от сглаза, является самым настоящим хитом этой осени. Вот несколько отличных решений, которые выглядят просто потрясающе и станут отличным решением для украшения образа.

Глаза с солнечными лучами

Довольно интересно и стильно выглядят эти изящные маленькие рисунки от сглаза. Узор в виде глаза, излучающего солнечные лучи, выглядит действительно фантастически и помогает придать ярости совершенно любому создаваемой образу. Этот дизайн выглядит довольно просто и непринужденно с бледным фоновым цветом ногтей, но мельчайшие детали на них действительно выделяются.

Золотистые детали есть не на каждом ногте, что придает маникюру особую притягательность и роскошь.

Добавить немного золотых блесток

Если ​​одних маленьких точечных глаз недостаточно, можно добавить еще несколько рисунков на ногти. В итоге маникюр будет выглядеть действительно божественно, но не слишком кричаще.

Добавленный синий цвет и глаза с легким оттенком блестящего золота выглядят великолепно. Кроме того, этот блестящий верхний слой придает им мокрый вид, который сейчас в моде. Золото и синий всегда прекрасно смотрятся вместе, и акцентный ноготь с золотым блеском может действительно сделать этот образ фантастическим.

Цветочные глаза

Если ​​хочется сделать что-то более женственное, стоит добавить несколько маленьких лепестков к амулету-глазам, чтобы придать им забавный вид. Это идеальное решение для создания маникюра, который можно носить весь год.

Такой нейл-арт поможет сделать образ более свежим и привлекательным. Мерцающая синева этих ногтей выглядит действительно потрясающе.

Добавить немного блеска

Если ​​ хочется чего-то большего, чем просто накрасить ногти, стоит добавить немного блеска. Это позволит создать действительно удивительный и очень яркий нейл-арт, который также будет выступать в качестве защитного талисмана.

Интересно выглядят амулеты в виде глаз со стразами, а мерцающие камешки добавляют очень интересный штрих к общему виду. Что действительно выделяется здесь, так это несколько причудливых V-образных французских кончиков, которые немного меняют внешний вид всего маникюра.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

С огненно-оранжевыми оттенками

Несмотря на то, что белый, синий и черный могут быть самыми популярными цветами, когда дело доходит до сглаза, можно сделать свой маникюр еще более ярким.

Добавление насыщенного апельсинового цвета выглядит действительно потрясающе, а также заставляет нас жаждать мандаринов и солнечного света. Оранжевый и синий хорошо сочетаются друг с другом для создания вычурного образа, которому определенно позавидует любой, кто увидит эти ногти.

Модный французский маникюр

Вечной классикой является французский маникюр, и его довольно легко сделать самостоятельно. Такой нейл-арт точно никогда не выйдет из моды и является самым настоящим трендом.

Можно сочетать французский маникюр вместе с амулетом от сглаза. Нужно просто выбрать акцентный ноготь или несколько ногтей на которых можно сделать узор в виде амулета. Затем на всех остальных пальцах, используя белый или соответствующий синий цвет, нарисовать кончики.

При желании можно даже использовать черный цвет для кончиков, если хочется получить более темную эстетику. Этот ярко-синий цвет выглядит восхитительно, но можно использовать любой синий цвет, который есть. Кроме того, можно нарисовать столько глаз, сколько хочется.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Белые ногти с глазами

Белый фон действительно заставляет глаза-амулеты выделяться, поэтому, можно создать действительно потрясающий и довольно яркий маникюр.

Светлые тона идеально подходя для совершенно любого времени года и создаваемого образа. Белый и синий цвет идеально сочетаются друг с другом. Это точно позволит выглядеть модно.

Сочетание френча и амулетов от сглаза

Этот маникюр выглядит достаточно интересно и необычно. Для этого нужно нарисовать глаза прямо на полосках, обрамляющих кончики ногтей.

При этом можно добавить еще один глаз белого цвета на одном акцентом ногте около лунулы. Сочетание различных синих оттенков выглядит просто потрясающе и поможет сделать образ ярким и стильным.

Оригинальный французский маникюр

Такой нейл-арт выглядит просто потрясающе и делает образ ярким и гламурным. Для этого нужно просто выделить кончики ногтей ярким синим цветом. Все остальное пространство ногтевой пластины оставить незакрашенным.

На кончиках нарисовать глаза, которые будут выступать в качестве амулета от сглаза. Маленькие белые точки у основания кончиков очень красивы и напоминают жемчужные ожерелья. Это отличная идея для маникюра, если ищете что-то сказочное и веселое.

Все эти варианты дизайна ногтей выглядят стильно, ярко и эффектно.