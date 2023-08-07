 

Светлана Крючкова об актерской профессии: Мы такие же люди

07.08.2023, 16:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Кирове стартовал фестиваль “На семи холмах”, посвященный театру, кино и журналистике. Всю неделю гостей культурного праздника ждут показы, постановки, а также творческие встречи. В многочисленных мероприятиях примут участие многие отечественные звезды, в том числе, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова.

На открытии фестиваля советская звезда исполнила песню из своей дебютной киноленты “Большая перемена”. К слову, актриса отмечает в этом году двойной юбилей. 50 лет назад она вышла на театральную сцену и снялась в первом фильме.

Светла Крючкова добилась больших высот в творческой карьере, ее знает и любит вся страна. Однако профессию актера трудно назвать праздником. Об этом звезда кино рассказала корреспонденту портала “Утро.ру”.

“Мы такие же люди, как и наши зрители – не из железа и не из стали сделаны”, – подчеркнула Светлана Крючкова.

По ее словам, многие люди ошибочно считают актерскую жизнь праздничной, наоборот, она очень нервная, добавила во время интервью за кулисами народная артистка.

Кстати, на этом же фестивали присутствует другая звезда театра и кино Лариса Лужина. Она рассказала о своих отношениях с ушедшей из жизни Ириной Мирошниченко, а также поведала публике о тайном романе актрисы МХТ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / В Латвии объявили о начале эпидемии на месте снесённых памятников Ленину

07.08 / Скандалы: Правила восточного базара

07.08 / Заболеваниями сердца и даже деменцией грозит пропуск ночной гигиенической чистки зубов

07.08 / Казахстан и ОАЭ планируют создать совместное предприятие для оптимизации экспортных поставок

07.08 / Тренд Evil Eye Nail: особенности маникюра от сглаза, который станет хитом осени

07.08 / “Сегодня день траура” – возлюбленная Виторгана сообщила о смерти

07.08 / Скандалы: «Я был в аду»

07.08 / Лужина о тайном романе Мирошниченко: Высоцкий посвятил ей песню

07.08 / С 1 сентября граждане смогут сообщить о нарушении закона, отправив голосовое сообщение на Госуслугах

07.08 / Мошенники против военкоматов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика