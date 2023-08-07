“Сегодня день траура” – возлюбленная Виторгана сообщила о смерти

Всему свой срок, и жизнь человеческая, увы, не вечна. Порой смерть застает врасплох, настигает как гром среди ясного неба, и приходится мириться с неизбежным. Возлюбленная Максима Виторгана, актриса Нино Нинидзе, на днях улетела в Грузию, где 3 августа произошло стихийное бедствие.

В результате схода оползня на курорте Шови в Западной Грузии погибли 18 человек, кроме того, многие пропали без вести. Как передает RT, вся территория горной местности разрушена. В правительстве страны решили объявить 7 августа днем траура, в который принято выражать скорбь.

Партнерша Максима Виторгана редко делится личным, поэтому можно только догадываться, насколько тяжело она восприняла трагедию. Она достаточно впечатлительная личность и наверняка опечалена, ведь ушли из жизни ее соотечественники.

Нино Нинидзе перенаправила информацию о трауре в микроблог. Таким образом она сообщила о смерти поклонникам, которые пропустили горькую новость.

“Сегодня в Грузии официальный день траура по погибшим в Шови. Если у вас будет возможность, пожалуйста, зажгите сегодня свечу в память о тех, кто стал жертвой природной стихии и людской безалаберности”, — гласит заметка.