Взрывотехники Росгвардии уничтожили снаряды времен Великой Отечественной войны ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Взрывотехники Росгвардии уничтожили снаряды времен Великой Отечественной войны

07.08.2023, 15:15, Новости
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Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН регионального управления Росгвардии обследовали и уничтожили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны, обнаруженные в Рыбинском и Некоузском районах Ярославской области.

Одну из опасных находок заметил мужчина во время сбора грибов в районе населенного пункта «Почесновики». Он сразу обратился за помощью к экстренным службам.

Приехавшие на место взрывотехники Росгвардии идентифицировали находку как 82-мм снаряд времён Великой Отечественной войны. В ходе обхода путей железнодорожного полотна рабочими железнодорожной станции «Пуршево» обнаружены два предмета, схожих со снарядами. В результате обследования росгвардейцы установили, что это 122-мм артиллерийские снаряды времён Великой Отечественной войны. 

Корпуса всех обнаруженных предметов были сильно повреждены коррозией. Боеприпасы с соблюдением мер безопасности были вывезены сотрудниками Росгвардии в безопасное место и уничтожены.




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