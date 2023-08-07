С 1 сентября граждане смогут сообщить о нарушении закона, отправив голосовое сообщение на Госуслугах
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На еженедельном брифинге глава Минцифры Максут Шадаев
анонсировал масштабное обновление сайта Госуслуги. Уже через три месяца россияне смогут обратиться в органы внутренних дел, записав голосовое сообщение.
«Мы хотим, чтобы Госуслуги стали мостиком между людьми и
государством. Уже с 1 сентября у граждан появится возможность сигнализировать о
нарушении закона просто надиктовав текст, а искусственный интеллект уже
самостоятельно определит, в какую службу передать заявление», – сообщил Шадаев.
По данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин младше 35 лет
испытывает дискомфорт при наборе текста и предпочитает использовать голосовые
сообщения.
«Мы недавно провели опрос и выяснили, что молодёжь с
радостью готова сообщать о противоправных действиях третьих лиц силовикам, но
не делает этого из-за нежелания писать текст. Так что преступность после
появления нового сервиса снизиться на 30-50%», – рассказал журналистам главный
научный сотрудник ВЦИОМ Максим Ковалевский.
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