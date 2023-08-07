Мошенники против военкоматов

Воронежские правоохранители разоблачают «террористов на доверии».



Момент задержания 24-летней учительницы из Россоши. Кадр из видео

В последнюю неделю по РФ прокатилась волна поджогов военкоматов, в Воронежской области было два подобных случая.

Сначала в Россоши 24-летняя учительница истории одной из местных школ Ольга П. 31 июля 2023 года подъехала к Россошанскому военкомату и бросила в него коктейль Молотова.

Правоохранители задержали педагога. Девушка сказала силовикам о том, что 26 июля с ней связался «сотрудник Центробанка» и сказал, что со счетами учителя происходят мошеннические действия. Спустя немного времени ей набрали «сотрудники правоохранительных органов», которые рассказали, что злоумышленник находится в военкомате, и для его задержания в здание необходимо кинуть коктейль Молотова. Историк выполнила это требование. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Второй вероятный фигурант уголовного дела — житель Аннинского района, 65-летний пенсионер. 2 августа 2023 года гражданин вызвал такси в одну сторону и сказал водителю, что везти его обратно не нужно. Когда пассажир сел в машину, таксист почувствовал сильный запах бензина, а после того как довез мужчину до Анны, услышал, как у того спросили по громкой связи, близко ли военкомат. Таксист вызвал полицию. Когда пассажира задержали, то он рассказал правоохранителям точно такую же историю про телефонных мошенников, что и молодая учительница из Россоши.

Вскоре в телеграм-канале правительства Воронежской области был опубликован призыв к жителям региона быть бдительными при разговоре с незнакомцами, которые рассказывают о том, что их финансы в опасности, и предлагают атаковать различные объекты, где якобы прячутся преступники. И если что — сразу сообщать полиции о подозрительных людях.

Алексей Ключев

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