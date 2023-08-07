Мнение: О недосаммите по «бывшей Украине»… Зеленского унизили, а Путина — ?

В саудовской Джидде завершилось двухдневное мероприятие, которое западные СМИ поначалу называли саммитом, затем — конференцией, а под занавес — просто встречей по мирному урегулированию «украинского кризиса». Судя по тому, как скупо комментирует его итоги Офис президента Украины, ранее анонсировавший чуть ли не закладку «новой политической архитектуры мира» без России, с изначальными планами вышел пшик. И Владимира Зеленского там действительно «поставили на место», хотя и дипломатично.

Но Россию туда «принципиально» не позвали по настоянию Украины и #США. И вот что в итоге получилось.

1. Официально мероприятие в Джидде носило название «Встреча советников по национальной безопасности». Украину там представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, США — советник по нацбезу Джейк Салливан, #Китай — специальный представитель МИД по евразийским делам Ли Хуэй. Всего во встрече участвовали делегаты из 40 стран мира, включая Бразилию, Индию и Южную Африку, а также другие страны глобального юга — Индонезию, Замбию, Мексику и Египет. И это самая представительная «тусовка» по Украине с 24 февраля 2022 года.

2. Встреча в Джидде — часть усилий США и Запада по сколачиванию «дипломатического интернационала» с целью последующего давления на Россию. Первая такого рода конференция состоялась в июне в датском Копенгагене, в ней участвовали западные страны, поддержавшие «Мирный план Зеленского». Теперь его презентация состоялась для большего круга влиятельных и заинтересованных стран. А чтобы ничто не мешало транслировать и продвигать аргументацию одной лишь стороны конфликта, РФ из числа участников заранее исключили.

3. Хотя такое «исключение» вызвало неудовольствие Бразилии, дальше словесных пикировок дело не зашло, и ни одна страна Джидду не покинула раньше времени в знак протеста. Что в целом говорит о принципиальном согласии стран-участниц обсуждать чувствительные для России вопросы без её непосредственного вовлечения в процесс их решения. И это — большой дипломатический успех Украины и её спонсоров.

4. Правда, для его достижения Киеву пришлось пойти на серьёзные компромиссы, отказавшись от половины из 10 пунктов «Мирного плана». В частности, за рамками обсуждения оказались такие украинские требования, как «выплата репараций», «наказание преступников», денуклеаризация России (a.k.a. «ядерная безопасность») и вывод войск как предварительное условие любых переговоров с РФ. Но главное, что участники встречи подтвердили ключевой для Украины тезис о «территориальной целостности». Также акцептованные ими пункты включают «уважение Устава ООН», прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением #ООН и обмены пленными. При этом участники «встречи советников по нацбезу» решили ещё немного поработать над условиями и встретиться снова накануне саммита «Большой двадцатки» в Нью-Дели, намеченного на 9-10 сентября.

5. Ещё один крупный успех Украины — приезд в Джидду китайского представителя Ли Хуэя: ранее считалось, что Пекин это мероприятие проигнорирует, как и предыдущее в Копенгагене. Теперь же «группа миротворцев» приобрела весьма представительный характер. Для Киева это, впрочем, палка о двух концах: если ВСУ за оставшийся до саммита #G20 месяц не продемонстрирует решающих военных успехов, международное принуждение Владимира Зеленского к миру заметно усилится, а его «переговорные позиции» — ослабнут. Впрочем, для Кремля всё намного менее радужно. Российский МИД может сколь угодно громко называть встречи без участия Москвы «нонсенсом», однако в Джидде собрались все ключевые торговые партнёры РФ, в руках которых и все рычаги экономического давления. Деваться в итоге будет некуда и придётся соглашаться на всё предъявленное. То есть, если Владимира Зеленского в Саудовской Аравии несколько раз прогнули и слегка унизили, то Владимира Путина фактически «раскатали в блин» формулой о территориальной целостности Украины.

Список стран, представители которых участвовали во встрече в Джидде.

Европа: Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония.

Ближний Восток и Азия: Саудовская Аравия, Австралия, Бахрейн, Индия, Иордания, Катар, Китай, Корея, Кувейт, Союз Коморских Островов, Турция, Япония.

Африка: Египет, ЮАР.

Северная Америка: Канада и США.

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Чили.

Делегаты от ЕС и ООН.

Впрочем, а кто сказал, что российские элиты не согласятся разменять все территориальные приобретения последних лет на снятие лично с них санкций и восстановление доступа к «западным благам»? И кто сказал, что они не сольют при этом, если понадобится, и Владимира Путина с такой же лёгкостью, с которой сербы сдали в своё время бешено популярного Слободана Милошевича?

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