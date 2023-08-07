Скандалы: «Россети» тушат свет «Газпрому»

Саратовский проект на 4 млрд рублей тормознули на подключении электричества

Инвестиции в завод по производству сжиженного газа, строительство которого в прошлом году анонсировало ООО «Газпром СПГ технологии», должны были составить от 3 до 4 млрд рублей. Но проект уперся в подключение электричества. «Россети» выставили инвестору неподъемный счет. Об этом представитель структуры «Газпрома» заявил вчера, 3 августа, на заседании инвестсовета при губернаторе.

На отсутствие вовлеченности специалистов ресурсоснабжающих организаций в процесс строительства новых предприятий посетовал глава мининвеста Александр Марченко. По его словам, все тормозит еще на стадии предоставления информации: ресурсники до последнего не называют точную цену, а инвестор, который не получил сведения оперативно, может и вовсе передумать.

— Если мы не сможем максимально быстро представить инвестору, особенно новому, эту информацию, то он просто уйдет в другие регионы, где ему эту информацию дают как можно быстрее, — предупредил министр.

С одной стороны, отметил Александр Марченко, существуют определенные нормативы, ресурсоснабжающей организации нужно понять, о каком участке речь, кто его правообладатель, на рассмотрение заявки от него законом установлен определенный срок.

— Но мы понимаем, что пришел инвестор, он ищет площадку, он думает, зайти ему в регион или нет. Если ему информацию не дают, он не примет решения о заходе в регион. Он ведь должен понимать, будет электричество или оно будет стоить миллиард, — подчеркнул глава мининвеста.

Последующая информация смутила всех участников совещания. Гендиректор «ГСПГТ Пугачев» Анатолий Красиков сообщил, что «Россети» оценили технологическое подключение будущего завода почти в миллиард. Проект завода был заявлен в августе прошлого года. К настоящему моменту под него выделена земля в Пугачевском районе, подключен газ, согласованы вопросы с дорожной инфраструктурой, администрация района оказывает полное содействие. При благоприятных условия, отметил Красиков, можно было бы запустить и 2 завода. Но на электричестве проект споткнулся. В апреле на совещании с «Россетями» инвестору выставили ценник в 718 млн рублей. Такова, по мнению поставщиков энергии, будет цена подключения завода мощностью 4,5 мВт, строительства КТП и 11 км электролинии.

— От нашего вхождения в область с 3-4 млрд рублей плюс инфраструктура, это 2-3 крио-АЗС, у нас 20% занимает стоимость только подключения электричества, — заключил представитель структуры «Газпрома».

«Россети» на инвестсовет также делегировали своего представителя, но он ничего пояснить не смог, кроме того, что такая цена определилась, когда компании показали участок, куда требуется провести электросети.

«Газпром СПГ технологии» занимается строительством малотоннажных комплексов по производству сжиженного газа по всей стране. Параметры саратовского проекта год назад не озвучивались. Известно, что сопровождение ему оказывает Корпорация развития, договор с которой был подписан 8 августа 2022 года. Под предприятие предложили технологические площадки в Пугачевском и Петровском районах. Строятся подобные заводы достаточно быстро, от начала до полного запуска проходит меньше года.

Весной 2022 года в Татарстане компания построила завод мощностью 12 тысяч тонн продукции в год. Сжиженный газ — наиболее выгодное и востребованное на данный момент топливо, расширение его использование снижает издержки транспортных предприятий. С учетом того, что в Саратовской области инвестор готов построить не только завод, но и АЗС, проект безусловно важный и своевременный.

Пока «Россетям» предложено обсудить вопрос еще раз. Губернатор Роман Бусаргин поручил собрать по этому поводу отдельную комиссию, заметив, что «время за кем-то бегать давно прошло» и вообще, зарабатывать надо не на подключении абонентов, а на их присутствии в регионе. Вняли ли этому «Россети», неизвестно.

Справка «БВ». ООО «Газпром СПГ Технологии» зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Учредителями выступают АО «Газхолодтехнология» и ООО «Газпром газонефтепродукт холдинг». Компания, занятая непосредственно саратовским проектом, ООО «ГСПГТ Пугачев» — 100% структура АО «Газхолодтехнология». Компания была зарегистрирована в Саратове в январе 2023 года с уставным капиталом 150 тысяч рублей.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”