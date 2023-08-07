 

Завершившийся июль принес небольшое повышение мировых цен на продовольствие

07.08.2023, 14:45, Разное
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Растительные масла продемонстрировали резкое повышение в ценах в июле, поднимаясь до 129,8 пункта, что составляет прирост в 12,1% по сравнению с июнем. Этот рост ознаменовался после семимесячного периода снижения цен. Особенно заметен рост стоимости подсолнечного масла, которая выросла на более чем 15% вследствие неопределенности в экспортных поставках, обусловленной прекращением зерновой сделки. Помимо этого, пальмовое, соевое и рапсовое масла также подорожали на фоне неблагоприятных условий для урожая в ведущих странах-производителях.

Индекс цен на зерновые продукты незначительно снизился в июле на 0,5%, достигнув отметки 125,9 пункта. Это обусловлено снижением мировых котировок фуражных зерновых культур на 4,8%. В этот период цены на кукурузу продолжили падать, сокращение также заметно на сорго, в то время как стоимость ячменя осталась стабильной благодаря ситуации на рынке пшеницы. Неопределенность в экспорте с Украины, вызванная выходом РФ из зерновой сделки и проблемами с портовой инфраструктурой, а также засуха в Северной Америке, стали причинами для изменений в ценах на зерновые продукты. Индекс цен на рис подскочил на 2,8% по сравнению с июнем, достигнув самой высокой отметки с сентября 2011 года.

Легкое снижение зафиксировано в индексах цен на молочную продукцию (0,4%, 116,3 пункта) и мясо (минус 0,3%, 117,8 пункта). Снижение цен на говядину, баранину и птицу пересеклось с ростом стоимости свинины, которая увеличилась на 3,9% до 146,3 пункта. Однако снижение в ценах на сахар было более заметным – на 3,9%, до 146,3 пункта. Такой тренд объясняется успешной уборочной кампанией в Бразилии, большим количеством осадков во многих регионах Индии, а также уменьшением спроса со стороны Индонезии и Китая – крупнейших мировых импортеров сахара.


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