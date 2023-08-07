 

Fitch Ratings понизило рейтинг США: мировая резервная валюта под угрозой

07.08.2023, 14:45, Разное
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Рейтинговое агентство Fitch Ratings приняло решение о снижении странового рейтинга США, признав механизмы сдерживания роста госдолга проблемными. Это событие нельзя назвать незначительным, учитывая, что последний раз аналогичное решение было принято более десятилетия назад, когда S&P лишило США высшего рейтинга.

За этим решением стоят фактические обоснования, схожие с теми, что сопровождали решение S&P в 2011 году. Тогда арифметическая ошибка в отчете S&P на $2 трлн, которая была обнаружена в Минфине США, не изменила смысла решения агентства. Расчеты оказались близкими к реальности, так как долг федерального правительства США превысил $22 трлн в 2021 году, как предсказывалось ранее.

Сейчас Fitch присоединилась к ряду оценок, которые указывают на проблемы в росте госдолга США. Эмитент главной мировой валюты теряет свою позицию как минимально рискованный заемщик. Несмотря на это, инвесторы пока не проявили массового бегства от доллара, скорее предпочитая оставаться в госдолге США.

Понижение рейтинга США также поднимает вопрос о позиции доллара в мировых финансах. Вопреки парадоксу, страновой рейтинг США не может рассматриваться как безоговорочный потолок мирового рейтинга госдолга. Несмотря на риски растущей мировой экономики, доллар по-прежнему остается в роли мировой резервной валюты.


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