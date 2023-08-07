Убитая горем Зудина отправила послание Табакову у гроба Мирошниченко

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко ушла из жизни в реанимации одной их столичных клиник, не приходят в сознание. 81-летнюю звезду погубил целый букет болезней, ее не стало в минувший четверг, 3 августа.

В понедельник, 7 августа, в МХТ имени Чехова состоялась церемония прощания с любимицей публики. Символично, что в последний путь Ирину Мирошниченко проводили со сцены, который она отдала около 60 лет своей жизни.

Траурные мероприятия и элитный гроб оплатил театр, ведь Ирина Мирошниченко была очень одиноким человеком, у нее не осталось родственников. Детьми советская легенда не обзавелась, трижды женилась и разводилась, однако и мужья уже ушли на тот свет. Единственный брат актрисы скончался почти 20 лет назад.

Проститься со звездной кино и театра пришли именитые коллеги – Лев Лещенко, Константин Хабенский, Сергей Жилин, – чиновники и простые граждане, которые восхищались творчеством народной артистки.

Вдова худрука Олега Табакова и вовсе рыдала у гроба звезды МХТ. Марина Зудина была убита горем. Она с трудом обратилась к почившей актрисе и передала послание своему покойному мужу.

“Передайте [Олегу Табакову], что я его очень люблю и мне его очень не хватает”, – цитирует Марину Зудину корреспондент портала “Утро.ру”. Кроме того, вдова легендарного театрального режиссера подчеркнула, что Ирина Мирошниченко непременно окажется в раю.