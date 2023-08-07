 

Одинокую Ирину Мирошниченко похоронили в дорогущем гробу

07.08.2023, 14:19, Новости дня
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Любимая миллионами легенда советского кино и театра Ирина Мирошниченко скончалась в минувший четверг, 3 августа, в больнице. Актрисы не стало больнице на 82-м году жизни. Она так и не оправилась от последствий целого ряда недугов.

В понедельник, 7 августа, с народной артисткой РСФСР простились в ее родном МХТ имени Чехова. На сцене, которой Ирина Мирошниченко отдала почти 60 лет свой жизни, выставили дорогущий гроб. По данным издания “Утро.ру”, элитная модель из древесины твердых пород стоит порядка 300 тысяч рублей.

Примечательно, что все расходы, связанные с траурными мероприятиями, взял на себя театр. У одинокой звезды не было детей и других родственников. Единственный брат ушел из жизни в 1995 году. Три ее бывших мужа тоже скончались. При этом актриса оставила после себя роскошное наследство.

Однако проводить артистку в последний путь пришли ее поклонники, коллеги по цеху и высокопоставленные лица. На церемонии прощания в театре присутствовали министр культуры РФ Ольга Любимова, актеры Евгений Миронов и Константин Хабенский, певец Лев Лещенко и другие звезды.

К слову Ирина Мирошниченко и сама очень внимательно относилась к теме смерти. Она старалась не проискать церемоний прощания с коллегами по цеху. Актриса присутствовала на траурных мероприятиях, когда ушли из жизни худруг Олег Табаков, актриса Марина Голуб, искусствовед Виталий Вульф и другие.


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