Скандалы: Дилерская акция

В суде представили подробности вывода 4 млрд из «Рольфа» на Кипр

Черемушкинский суд Москвы вышел на финальную стадию рассмотрения громкого дела топ-менеджера автодилера «Рольф» Анатолия Кайро о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Уже 18 августа стартуют прения сторон. На последнем же заседании суда обвинение представило новую оценку сделки. Ранее оно указывало, что вывод средств проходил под видом продажи акций, которые стоили лишь 200 млн рублей. Но теперь эксперт от обвинения заявил, что их цена и вовсе должна была составить лишь 1 рубль. Он объяснил, что так проводятся сделки с обременением, а долговые обязательства компании «Рольф Эстейт», чьи акции тогда покупались, составляли 30 млрд рублей.

Рубль цена

Черемушкинский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу топ-менеджеров автодилера «Рольф», которых обвиняют в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей в 2014 году. Как выяснили «Известия», уже 18 августа стороны перейдут к прениям.

Среди основных фигурантов дела четыре человека. При этом в Москве находится лишь один из них — глава департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро. Заочно арестованы основатель компании Сергей Петров, бывший гендиректор Татьяна Луковецкая и глава Panabel Ltd (офшор, материнская компания «Рольфа») Георгия Кафкалия. По информации источников «Известий», у Луковецкой есть постоянный вид на жительство в Испании — страна уже отказывала в выдаче ее России, Сергей Петров проживает в Австрии, Георгия Кафкалия — гражданка Кипра.

Уголовное дело против верхушки «Рольфа» завели по статье о совершении валютных операций с использованием подложных документов еще в июне 2019 года, а судебное рассмотрение началось в 2021 году. Обвиняемые, по версии следствия, вывели средства, выдав их за покупку акций компании «Рольф Эстейт» — еще одной «дочки» Panabel Ltd. В СК полагают, что сделка была фиктивной — там указывали, что реальная ее цена не могла превышать 200 млн рублей.

Адвокаты Анатолия Кайро неоднократно отмечали, что дилерские центры и недвижимость «Рольф Эстейт» в Москве никак не могут стоить 200 млн рублей, а законность сделки и цену акций проверяли независимые аудиторы.

Но на последнем заседании суда 4 августа эксперт обвинения оценила стоимость активов «Рольф Эстейт» и вовсе в 1 рубль.

«Мы оценили стоимость в 1 рубль ввиду того, что забалансовые обязательства компании существенно превышали ее капитализацию», — пояснила эксперт в зале суда и отметила, что бизнес был неликвиден.

Из представленной суду экспертизы следует, что рыночная стоимость активов «Рольф Эстейт» могла составлять 3,8–4 млрд рублей, но ее забалансовые обязательства превышали 30 млрд рублей. Эксперт подчеркнула, что она и ее коллеги проанализировали более 20 коробок финансовых документов, не считая электронной документации. Она заявила, что в такой ситуации маловероятно, что кто-либо захотел купить компанию с таким обременением.

Кайро и его адвокат Антон Гусев не согласились с суммой оценки забалансовых обязательств, сообщив, что она не превышала 15 млрд рублей. Они заявили, что потенциал компании позволял погасить все финансовые обременения и, более того, после сделки они и были погашены из выручки компании «Рольф Эстейт».

Депутаты-бизнесмены

Анатолия Кайро в июне 2019 года отправили под домашний арест. При этом защита предлагала суду отпустить его под залог в 20 млн рублей — деньги выделила компания «Рольф». Но на тот момент Кайро был гражданином Украины, поэтому суд всё же арестовал его. В 2021 году меру пресечения ему заменили на запрет определенных действий. Обвиняемому запрещено покидать помещение с 22:00 до 6:00, выезжать из Москвы и Московской области, общаться с участниками процесса. Свою вину бывший топ-менеджер не признает.

Параллельно с этим разбирательством в ноябре 2022 года началось еще одно — прокуратура потребовала взыскать с автодилера 12,85 млрд рублей ущерба. Химкинский городской суд наложил обеспечительный арест на имущество автодилера в размере исковых требований.

Претензия надзорного ведомства состояла в том, что с 2007 по 2016 год Сергей Петров был депутатом Госдумы и активно участвовал в бизнес-операциях «Рольфа», несмотря на то что формально передал контроль над компанией своему сыну. По версии прокуратуры, Петров нарушил запреты на предпринимательскую деятельность для депутатов.

Так, в 2010 году он выступил поручителем по кредиту размером 12,6 млрд рублей, который «Рольф» взял в банке. Также Сергей Петров активно участвовал и проводил совещания с руководством компании и принимал решения о передвижении активов за рубеж. В том числе когда речь шла о покупке за 4 млрд рублей акций «Рольф Эстейт» в 2014 году. Кроме того, по мнению прокуратуры, под видом дивидендов «Рольф» вывел 9,3 млрд рублей в пользу Петрова и его семьи через компании Panabel Ltd, Delance Ltd и «Рольф Моторс».

В декабре 2021 года прокуроры внесли дополнения к гражданскому иску — сумма требования возросла до 19,4 млрд рублей. В результате Химкинский городской суд с требованиями Генпрокуратуры согласился, взыскав с Петрова и группы «Рольф» средства в полном объеме.

Без свидетелей

Суть обвинения по ст. 193.1 УК РФ в том, что при совершении операции по перечислению денег использовались документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, пояснил «Известиям» старший партнер МКА «ЮрСити», адвокат Виталий Шакин.

— Соответственно, гособвинитель должен убедить суд в том, что обвиняемые знали и использовали документы с недостоверными сведениями для перевода денег [за акции «Рольф Эстейт»], — отметил он.

Завышенная же цена сделки, по его словам, — претензия спорная. Это оценочная категория, зависящая от многих факторов, в том числе от договоренностей субъектов предпринимательской деятельности, заключивших сделку, указал адвокат.

— Оценка сделки требует анализа многих факторов, в результате которых сложилась стоимость, — считает эксперт. — Следует учитывать, что оценка акций, особенно тех, которые не обращаются на бирже, всегда более сложна и разница во мнениях экспертов может быть значительна. Поэтому прежде всего необходимо учитывать активы приобретенной компании.

Отсутствие признания вины со стороны обвиняемого и невозможность получения показаний от других фигурантов не исключают вероятность приговора, заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

— В качестве доказательств вины могут быть использованы не только свидетельские показания, но и документы, которых в подобных спорах достаточно много, — сказал он «Известиям».

Адвокат, управляющий партнер АБ г. Москвы «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Сергей Узденский считает, что рассмотрение в подобных условиях могло быть и приостановлено.

— Когда суд не может ни оправдать, ни обвинить подсудимого, чаще всего происходит возвращение дела из-за якобы имеющихся препятствий его рассмотрения судом, после чего органы следствия либо находят выход из положения, либо стараются приостановить производство, — отметил он.

Виталий Шакин указал, что если показания свидетелей, которые не допрошены и находятся не в России, действительно имеют решающее значение для доказывания виновности, то у стороны обвинения не будет тех доказательств, на основании которых суд может сделать вывод. Но в уголовной практике были случаи, когда обвинительные приговоры выносились при наличии достаточной, по мнению суда, совокупности косвенных доказательств, отметил он.

Яна Штурма, Станислав Кучушев

Оригинал материала: “Известия”