Впервые в России назвали новорождённого в честь Дмитрия Рогозина

Супружеская чета Кузнецовых из Кирова назвала свою новорожденную дочь в честь экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина – девочке дали редкое имя Рогози́на.

Инициатором такого решения выступил отец ребёнка, возглавляющий областной клуб монархистов, а также главный фан-клуб Дмитрия Рогозина в Кировской области и член регионального отделения партии «Родина».

– Мы надеялись, что будет мальчик, тем более так показало УЗИ, и хотели назвать его Дмитрием. Но наш маленький Рогозин оказался девочкой, а женского аналога Дмитрия пока не придумали, и мы решили назвать в честь фамилии Рогози́ной, только с ударением на другой слог, – рассказала мать новорожденной Татьяна.

В словаре церковнославянского языка рогозиной называлась рогожа, сплетенная из тростника подстилка, на которой спали древние пустынники.

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