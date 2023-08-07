Гроб с телом Мирошниченко усыпали цветами: галдящая толпа ринулась на отпевание

В МХТ имени Чехова состоялась ритуальная церемония в память об ушедшей знаменитости. Здание театра неспроста выбрали для траурного процесса. Ирина Мирошниченко посвятила учреждению культуры огромную часть своей жизни как почетный работник. Коллеги собрались, чтобы дружно поблагодарить покойную за все труды и в молитве проводить артистку в последний путь на кладбище.

На сцене театра гроб плотно обложили венками, да так, что с задних рядов в зрительном зале его почти не было видно. С разных сторон элитный деревянный ящик усыпали цветами, пока бездыханная Ирина Мирошниченко лежала в нем как уснувшая принцесса.

Желающим потребовалось около часа, чтобы выступить с пламенной речью в честь усопшей. Как передает “Утро.ру”, родни у звезды не осталось, оттого и хоронили ее практически чужие люди. Сколько пролито слез, сколько горя было на лице собравшихся — не счесть. Хотя порой среди публики проскальзывали и улыбки.

По окончании церемонии зал встал, разразившись аплодисментами, и люди вышли из здания, ожидая автобус на кладбище.

Всех предупредили, что в 13 часов начнется панихида в храме, а затем похороны Ирины Мирошниченко.

Пятый канал продолжил прямую трансляцию на улице. Галдящая толпа бросила пустые разговоры, как только гроб с телом начали выносить.

Знаменитость проводили со всеми почестями, как и подобает народной артистке РСФСР. Затем Ирину Мирошниченко погрузили в авто, вслед за ней толпа ринулась на отпевание. Организаторы постарались, чтобы похороны прошли достойно.