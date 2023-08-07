Автопром Германии переживает рекордное падение спроса — меньше всего машины хотят покупать сами немцы

Немецкая автопромышленность переживает сейчас рекордное за последние 2,5 года падение спроса, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на данные Института экономических исследований при Мюнхенском университете. Что примечательно, сильнее всего он сократился на внутреннем рынке: в первом полугодии 2023-го — аж на 25%. А вот количество заказов из-за границы уменьшилось всего на 5%, рассказывает немецкое издание.



AP

Немецкая автопромышленность переживает кризис, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Объём заказов сократился до рекордно низкой за последние 2,5 года отметки. Об этом свидетельствуют данные Института экономических исследований при Мюнхенском университете. Производители оценивают спрос как «необычайно скромный».

По информации Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA), в период с января по июль этого года число заказов сократилось на 8%. Что примечательно, спрос на внутреннем рынке упал в первом полугодии на целых 25%. При этом количество заказов из-за границы уменьшилось всего на 5%.

Эксперты связывают происходящее в том числе и с тем, что с самого начала 2023 года автопромышленности пришлось выбираться из «пробки из заказов», которая возникла из-за проблем с цепочками поставок и дефицита полупроводников. Эти факторы привели к задержкам в выполнении заказов.

На данный момент в отрасли наступает «прозрение», продолжает немецкое издание. Автопроизводители Германии и поставщики всё пессимистичнее смотрят в будущее и хуже оценивают нынешнюю ситуацию на рынке. В июле конъюнктурный барометр упал с 27,1% до 23,6%. На фоне нестабильной ситуации на мировых рынках автопром и в ближайшие месяцы не рассчитывает на улучшения.

И даже если во второй половине этого года будет наблюдаться прирост объёмов производства, это всё равно нельзя расценивать как признак нормализации, считают эксперты. К июлю этого года было создано 2,5 миллионов машин, что на 11% меньше, чем в 2019 году, то есть ещё до начала пандемии коронавируса. А уровень сбыта по сравнению с 2019 годом упал на одну пятую.

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