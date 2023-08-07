Рупор кремлевской пропаганды: Коротко по Нигеру. 07.08.2023

Коротко по Нигеру. 07.08.2023

1. Военное руководство Нигера призвало граждан страны быть готовым к отражению внешней агрессии. Вооруженные силы и другие силовые структуры приведены в боевую готовность. При этом стоит учитывать, что армия Нигера, несмотря на то, что ее готовили Франция и США, относительно слабая, особенно на фоне Нигерии.

2. Согласно заявлению, одна неназванная страна в ближайшее время собирается совершить военную агрессию против Нигера. Вероятно речь идет о стране ЭКОВАС, за спиной которой будет стоять Франция. Например, Сенегал. Стоит отметить, что полноценное развертывание войск ЭКОВАС для вторжения в Нигер еще не завершено. В США заявляют, что на это понадобится время.

3. Военные не поддадутся на угрозы и шантаж готовы воевать с агрессором, обещая ему резню и хаос. Подразумевается, что будут вооружать гражданских и вести партизанскую войну.

4. Вчера было выпущено официальное требованием к Франции свалить из Нигера в течение 30 дней. Франция ранее уже отказалась уходить, выступать как типичный колонизатор.

5. Воздушное пространство над Нигером закрыто с ночи 7 августа. Официальный запрет действует до дальнейшего уведомления. Впрочем, авиация и ПВО у Нигера очень слабые – тут необходимы поставки ПЗРК и барражирующих боеприпасов.

6. Парламент Нигерии давеча не поддержал президента страны с его планами агрессии, призвав к переговорам. Тем не менее президент Нигерии полностью от планов агрессии не отказался.

7. Алжир прямо заявил, что интервенция в Нигер будет прямой угрозой его интересам. Чад официально отказался от вторжения. Будет ли Алжир поддерживать Нигер только поставками оружия или напрямую, власти Алжира не уточняют, сохраняя свободу маневра. Силы для прямой поддержки Нигера у Алжира есть.

8. Поддержать Нигер военным путем готовы Мали и Буркина-Фасо. Гвинея ограничится дипломатической поддержкой. На границе Нигера и Мали активизировались столкновения малийских военных с боевиками подконтрольными Западу.

9. Группировка США и НАТО на территории Нигера достигает 2,8-3,1 тыс. человек. США на словах уклоняются от участия в интервенции, в отличие от французов, которые прямо продолжают угрожать властям в Ниамее нападением.

10. Каких-либо прямых доказательств наличия сил ЧВК "Вагнер" в Мали или подписания официального контракта властей Нигера с Пригожиным по-прежнему не представлена. Как любили говорить во время битвы за Артемовск "Когда будет, тогда вам сообщат".

Продолжаем следить за событиями, которые могут поджечь часть Африканского континента. На кону стратегические запасы урана.

—