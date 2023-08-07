 

Эффективные способы улучшения уровня холестерина: тренировки с отягощениями и потеря веса

07.08.2023, 12:10, Разное
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Для тех, кто желает поддержать хороший уровень холестерина, важно знать, что потеря веса и тренировки с отягощениями способствуют достижению этой цели. Эксперты подчеркивают, что даже умеренная потеря веса, всего на 5 процентов, способна улучшить общее состояние и метаболизм липидов, что, в свою очередь, положительно влияет на уровень холестерина.

Исследования показывают, что упражнения с отягощениями, такие как тренировки с гантелями или собственным весом, являются одной из наиболее эффективных форм физической активности для повышения чувствительности к инсулину. Это способствует оптимальному использованию глюкозы крови и, соответственно, снижает выработку “плохого” холестерина.

Эксперты советуют уделять не менее 150 минут упражнениям средней интенсивности каждую неделю, включая тренировки с отягощениями, такие как использование эспандеров или собственного веса. Время, необходимое для достижения желаемого уровня холестерина, может зависеть от ряда факторов, включая начальный уровень холестерина, общее самочувствие, генетические особенности, изменения образа жизни и медицинские вмешательства. Эксперты отмечают, что эти методы могут стать эффективным путем к улучшению состояния организма и поддержанию здоровья сердца.


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