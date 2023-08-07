Россия и Малайзия готовят новое соглашение об избежании двойного налогообложения

Согласно данным журналистов, предусмотренные новым соглашением ставки налога на дивиденды будут составлять 15%. Однако лица, контролирующие не менее 25% акций компании, выплачивающей дивиденды, смогут воспользоваться более низкой ставкой — 10%.

Важно отметить, что дивиденды, получаемые государственными структурами и компанией “Роснано”, будут освобождены от налогов. Другие виды доходов также подвергнутся налогообложению: на процентные доходы будет взиматься 10% налога, на лицензионные платежи (роялти) — также 10%, ставка на перевозки составит 0%, а за технические услуги придется уплатить 10%.

В июне Министерство финансов дополнило черный список налоговых убежищ, включив в него ряд стран, среди которых США, Великобритания и основные государства Евросоюза (ЕС). Орган также уточнил, что в список попали те страны, которые прекратили обмен информацией с Россией после их включения в черный список ЕС.