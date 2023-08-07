Осенние цветы и хромированный френч: трендовые тенденции дизайна ногтей на осень-2023

Хотя за окном еще царит знойное лето, до его окончания остался всего один месяц. Не за горами прохладные осенние дни, и заядлые модницы уже задумываются о том, чем они заменят яркие расцветки ногтей, которые лучше подходят для пляжного отдыха.

По мнению экспертов, пришло время обратиться к лакам нейтрального цвета, присущим “тихой роскоши”. Они неподвластны времени и будут актуальны в любом сезоне. Однако в ближайшие месяцы в моде будут не только нюдовые тона, но и насыщенные, с отблеском драгоценных камней, а также осенние цветы, хромированный френч и магнитные лаки.

Последние содержат частицы, притягивающиеся к магниту и образующие оригинальные узоры, такие как, например, ромбы, звездочки, полоски, бабочки. В использовании такой лак довольно прост и поэтому пользуется популярностью у новичков в нейл-дизайне.

Что касается наиболее смелых осенних тенденций в нейл-арте, то речь, в частности, идет о множестве привлекательных 3D-деталей, которые так любят использовать на постоянной основе Кристина Агилера, Донья Кэти и многие другие звезды. Ниже представлены лучшие тренды в маникюре осени-2023.

Осенние цветочные композиции

Одна из неожиданных тенденций предстоящей осени, которая, по мнению стилистов, несомненно, наберет обороты в сентябре, – это осенний цветочный нейл-арт на акцентных ногтях с использованием приглушенных, “ржавых” и других осенних оттенков. Безусловно, цветочные узоры для осени – это смелый, новаторский ход.

Серебристо-хромированный френч

Как известно, французский маникюр – это любимая многими классика, которой находится место в каждом сезоне. Этой осенью особенно модным будет френч с серебристо-хромированным покрытием.

Смелые 3D-детали

Можно с уверенностью сказать, что 3D-маникюры с мозаикой становятся главными героями будущей осени. Приветствуются также самые разнообразные креативные текстуры и 3D-детали.

Черно-белые ногти

В 2023 году на вручении “Оскара” Ванесса Хадженс появилась с маникюром, гармонирующим с ее черным платьем с двумя белыми полосами сверху и снизу. Ее ногти также были двух цветов – черного и белого. При этом частично это был традиционный френч, а частично – перевернутый. Сегодня эти цвета находятся в авангарде нейл-моды. Еще один креативный вариант – это рисунок в виде песочных часов.

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Абстрактное искусство

В предстоящем осеннем сезоне приветствуются абстрактные рисунки. А что касается цвета, то некоторые дизайнеры считают, что здесь никаких ограничений нет.

Маникюр с прозрачной мозаикой

Донья Кэт и Меган Фокс являются главными поклонницами такого прорывного направления, как мозаичный маникюр. Это прозрачные ногти, украшенные разноцветными блестящими камешками.

Французские ногти с типсами

Чтобы без особых усилий сделать классический французский маникюр, можно воспользоваться типсами – как обычной, так и оригинальной формы, например в виде цветочков или шипов.

“Грибной” нейл-дизайн

Еще один модный осенний тренд – это симпатичные рисунки в виде грибов. Он в полной мере вписывается в такое направление, как cabincore. Это стиль, связанный с лесом, деревней, фермой.

Цепочки для ногтей

Осень 2023 года, безусловно, ознаменуется дальнейшими новациями в сфере украшений для ногтей. И теперь это не только разного рода наконечники, но и целые цепочки.

Уютная осенняя аура

Ну и конечно, осенняя пора не может обойтись без присутствия уютных осенних оттенков. Это и темные цвета, такие как шоколадный, и яркие, такие как тыквенно-оранжевый.

Барбикор с балеткором

Осенью по-прежнему будет в моде ярко-розовый цвет куклы Барби, летняя одержимость им никуда не уйдет. При этом приветствуется его сочетание с балеткором, то есть с нежными розово-белыми оттенками, жемчужинами и золотыми блестками.

Черная матовая отделка

Вместо блестящего черного лака рекомендуется поиграть с матово-черными цветами. По мнению стилистов, так вы можете придать образу больше драматизма.