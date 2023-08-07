Россиян обяжут поддерживать внешний вид соответственно фотографии в паспорте

Новый законопроект, внесённый правительством и уже получивший поддержку в первом чтении, запретит россиянам менять внешность, создавая при этом «заметные или иные внешние различия с фотографией в паспорте».

Это позволит повысить эффективность оперативно-разыскных мероприятий и гарантировать единообразие документации с вытекающей из неё объективной реальностью.

Авторы законопроекта предлагают запретить менять причёску, одежду и форму лица без единомоментной смены фотографии в паспорте. На этот процесс будет отведён 1 месяц с момента вступления изменений в силу. Интересы граждан, подчёркивается в пояснительной записке, тоже надёжно защитят – предлагается разрешить по собственной инициативе менять фото в паспорте один раз в 10 лет, чего будет достаточно для каждого.

Чтобы упростить процесс смены снимка в документе, предложено максимально его цифровизировать. Распечатав в фото-ателье новый снимок, гражданин сможет отсканировать его и загрузить на «Госуслуги», а затем явиться с оригиналом в многофункциональный центр по месту регистрации для продолжения переоформления.

—