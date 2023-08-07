Мнение: Последний бой капитана Маркелова

3 августа Мосгорсуд отменил приговор в отношении Валерия Маркелова и прекратил его уголовное преследование. В связи со смертью подсудимого.

Выпускник Ташкентского Высшего общевойскового командного училища, капитан запаса Валерий Маркелов не пошел на сделку с совестью и следствием. И боролся за справедливый оправдательный приговор, за свое честное имя.

Он ушел из жизни 13 июля 2023 года. Ушел несломленным, непобежденным. Не смирившимся с предъявленными обвинениями. И ушел несудимым. Сохранив честь и достоинство ценой своей жизни.

Программа «Месть» от 12 декабря 2022 года.

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