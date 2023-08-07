Африканский банк развития прогнозирует постепенное увеличение темпов экономического роста в Африке

Эксперты банка отмечают, что в 18 странах Африки темпы роста превысят 5% уже в текущем году, а в следующем году количество таких стран может возрасти до 22. Прогноз также учитывает восстановление экономики Китая и ослабление монетарной политики в развитых странах, что поможет смягчить инфляционные давления.

В ходе анализа статистики по разным показателям, выяснилось, что большинство стран региона не демонстрируют критически высоких значений инфляции, дефицита бюджета или текущего счета. Однако рост цен на продовольствие и энергоресурсы может оказаться под угрозой из-за высоких показателей дефицита текущего счета в некоторых странах.

Высокие темпы роста ВВП ожидаются в Восточной Африке, в то время как Южная часть континента может столкнуться с более низкими темпами роста. Рост цен на сырье также будет поддерживать экономику стран, зависящих от нефтепродуктов.

Инфляция в большинстве стран региона контролируется и составляет менее 5%. Тем не менее, Зимбабве продолжает столкновение с резким ростом цен, который в ближайшие два года может достичь 84,2%. Эта страна уже справляется с гиперинфляцией и перешла к использованию доллара США и даже цифровой валюты, привязанной к золоту.

Ситуация с внешней торговлей также интересна: большинство стран сохраняют высокий дефицит текущего счета из-за больших объемов импорта продовольствия и топлива. Однако денежные переводы из-за границы продолжают вливаться в регион, превышая объем прямых инвестиций.