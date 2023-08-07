Елена Ханга дала оригинальный рецепт супа: вкусно и полезно
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Темнокожая красотка российского телевидения родилась в
Танзании, поэтому потрясающе готовит салаты из свежих овощей и фруктов. Но есть
в ее арсенале оригинальный рецепт супа, который должен попробовать каждый
уважающий себя гурман. В свое время Елена Ханга придумала название для блюда —
суп танзанийский.
Внимание: в составе есть алкоголь. Его чрезмерное
употребление вредит здоровью, но для приготовления пищи нам нужно совсем
чуть-чуть. Рецепт супа отличается интересным сочетанием ингредиентов. Елена
Ханга советует использовать острый нож, чтобы было удобно готовить.
Ингредиенты для супа
Тыква — 1 кг
Вино белое сухое — 150 мл
Курага вяленая — 500 г
Лук репчатый — 1 шт.
Чеснок — 3 зубчика.
Мед липовый — 50 г.
Тимьян свежий — 15 г.
Вода — 1 л,
Сливочное масло — на глаз.
Рецепт супа
В первую очередь Елена Ханга чистит и режет репчатый лук, а
затем обжаривает его на сливочном масле. Следом она добавляет к нему размятый
чеснок и жарит до золотистого цвета.
Ну а затем самое главное. Тыкву знаменитость очищает от
кожуры, нарезает кубиками, добавляет в лук с чесноком, чуть обжаривает, вливает
вино и выпаривает. Кладет несколько веточек тимьяна, немного меда и
перемешивает все это.
Далее Елена Ханга заливает готовый состав водой на 5 мм,
доводит до кипения, добавляет курагу. Согласно рецепту, нужно кипятить смесь на
медленном огне в течение 5 минут. Потом знаменитость накрывает крышкой будущий
суп и дает ему настояться.
Под конец Елена Ханга измельчает консистенцию до
однородного состояния в блендере и процеживает через сито. Остается только
налить суп в тарелку, украсить веточкой тимьяна и подать с соусом. Вот такой
рецепт — попробуйте и оцените!
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