 

Елена Ханга дала оригинальный рецепт супа: вкусно и полезно

07.08.2023, 10:25, Разное
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Темнокожая красотка российского телевидения родилась в
Танзании, поэтому потрясающе готовит салаты из свежих овощей и фруктов. Но есть
в ее арсенале оригинальный рецепт супа, который должен попробовать каждый
уважающий себя гурман. В свое время Елена Ханга придумала название для блюда —
суп танзанийский.

Внимание: в составе есть алкоголь. Его чрезмерное
употребление вредит здоровью, но для приготовления пищи нам нужно совсем
чуть-чуть. Рецепт супа отличается интересным сочетанием ингредиентов. Елена
Ханга советует использовать острый нож, чтобы было удобно готовить.

Ингредиенты для супа

Тыква — 1 кг

Вино белое сухое — 150 мл

Курага вяленая — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика.

Мед липовый — 50 г.

Тимьян свежий — 15 г.

Вода — 1 л,

Сливочное масло — на глаз.

Рецепт супа

В первую очередь Елена Ханга чистит и режет репчатый лук, а
затем обжаривает его на сливочном масле. Следом она добавляет к нему размятый
чеснок и жарит до золотистого цвета.

Ну а затем самое главное. Тыкву знаменитость очищает от
кожуры, нарезает кубиками, добавляет в лук с чесноком, чуть обжаривает, вливает
вино и выпаривает. Кладет несколько веточек тимьяна, немного меда и
перемешивает все это.

Далее Елена Ханга заливает готовый состав водой на 5 мм,
доводит до кипения, добавляет курагу. Согласно рецепту, нужно кипятить смесь на
медленном огне в течение 5 минут. Потом знаменитость накрывает крышкой будущий
суп и дает ему настояться.

Под конец Елена Ханга измельчает консистенцию до
однородного состояния в блендере и процеживает через сито. Остается только
налить суп в тарелку, украсить веточкой тимьяна и подать с соусом. Вот такой
рецепт — попробуйте и оцените!


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