Елена Ханга дала оригинальный рецепт супа: вкусно и полезно

Темнокожая красотка российского телевидения родилась в

Танзании, поэтому потрясающе готовит салаты из свежих овощей и фруктов. Но есть

в ее арсенале оригинальный рецепт супа, который должен попробовать каждый

уважающий себя гурман. В свое время Елена Ханга придумала название для блюда —

суп танзанийский.

Внимание: в составе есть алкоголь. Его чрезмерное

употребление вредит здоровью, но для приготовления пищи нам нужно совсем

чуть-чуть. Рецепт супа отличается интересным сочетанием ингредиентов. Елена

Ханга советует использовать острый нож, чтобы было удобно готовить.

Ингредиенты для супа

Тыква — 1 кг

Вино белое сухое — 150 мл

Курага вяленая — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика.

Мед липовый — 50 г.

Тимьян свежий — 15 г.

Вода — 1 л,

Сливочное масло — на глаз.

Рецепт супа

В первую очередь Елена Ханга чистит и режет репчатый лук, а

затем обжаривает его на сливочном масле. Следом она добавляет к нему размятый

чеснок и жарит до золотистого цвета.

Ну а затем самое главное. Тыкву знаменитость очищает от

кожуры, нарезает кубиками, добавляет в лук с чесноком, чуть обжаривает, вливает

вино и выпаривает. Кладет несколько веточек тимьяна, немного меда и

перемешивает все это.

Далее Елена Ханга заливает готовый состав водой на 5 мм,

доводит до кипения, добавляет курагу. Согласно рецепту, нужно кипятить смесь на

медленном огне в течение 5 минут. Потом знаменитость накрывает крышкой будущий

суп и дает ему настояться.

Под конец Елена Ханга измельчает консистенцию до

однородного состояния в блендере и процеживает через сито. Остается только

налить суп в тарелку, украсить веточкой тимьяна и подать с соусом. Вот такой

рецепт — попробуйте и оцените!