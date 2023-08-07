Эффективные способы улучшить качество сна и избежать беспокойств ночью

Заснуть в темноте ночи — задача, ставшая сложной по разнообразным причинам, и важное значение имеют наше физическое и психическое состояния. Совладение с мгновенным засыпанием — лишь первый шаг в пути к полноценному ночному сну. Однако сон — далеко не последний вопрос. Согласно проведенному исследованию, около 60% людей обычно просыпаются в ранние часы утра, в точности в 4:05.

Несмотря на то что данное явление обычно не представляет угрозы для здоровья, оно может привести к неприятностям, если вновь не удастся уснуть. Эксперты рекомендуют следующие подходы, чтобы избежать нежелательных последствий.

Сдерживайте активность мозга

Это включает в себя ограничение использования смартфона и просмотра телепередач. “Погружение в стимулирующие активности, такие как проверка электронной почты, просмотр социальных медиа или просмотр телепередач на мобильном устройстве, может нарушить процесс расслабления и засыпания”, отмечает Татьяна Захарова, врач общей практики.

Избегайте дневных дремот

Несмотря на искушение, старайтесь не поддаваться соблазну поспать в течение дня, особенно если вас преследует раннее пробуждение. “Сон в дневное время может повредить естественной сонливости и осложнить процесс уснуть ночью. Если действительно нужно вздремнуть, делайте это до 15:00 и на короткий срок — около 20 минут”, – советует специалист.

Ограничьте потребление кофеина

Отказ от кофеина перед сном кажется логичным решением, однако Захарова рекомендует исключить его из рациона за шесть часов до сна. “Откажитесь от стимулирующих веществ за шесть часов до сна. Вместо этого попробуйте горячее молоко”, – советует эксперт.